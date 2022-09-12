الشارقة والجزيرة يقدمان أوراق اعتمادهما.. والعين يرد بـ «سباعية»

أثبت فريقا الشارقة والجزيرة رغبتهما الجادة في المنافسة منذ بداية الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، حيث قدما أوراق اعتمادهما بقوة في الجولتين الماضيتين، بعد أن حققا العلامة الكاملة، وإن كان الشارقة هو الأكثر جدية، نظراً إلى المباريات التي لعبها، وفاز فيها على شباب الأهلي وبني ياس، إلا أن أداء الجزيرة تطور بشكل كبير عن الموسم الماضي، وأيضاً عن المباراة الأولى، خصوصاً مع عودة الهداف علي مبخوت.

لكن في المقابل، عاد العين بقوة ليؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه، وهزم الظفرة بنتيجة قاسية قوامها سبعة أهداف نظيفة، حيث كان لهذا الفوز تأثير قوي في المستوى النفسي على لاعبي العين، وعلى الفرق المنافسة. ما يعني قوة الفريق الهجومية، لكن هذه القوة ستكون في تصادم مع الجزيرة في الجولة المقبلة، وسيكون المستفيد الأكبر هو الشارقة الذي سيواجه مضيفه عجمان.

ونجح الوصل في تقديم أداء وصورة جيدة خارج ملعبه لينجح في العودة بثلاث نقاط مهمة، وله تأثير إيجابي كبير على الفريق في المباريات المقبلة، خصوصاً وأن كل مباراة يلعبها «عموري»، يستعيد فيها جزءاً كبيراً من بريقه، وإن كان الوصل مازال في حاجة إلى التدعيم في بعض الصفوف إذا أراد الاستمرار في المنافسة مع فرق الصدارة.

فوز النصر وشباب الأهلي والوصل كان منطقياً، نظراً إلى فارق الإمكانات والحضور في الملعب، ولكن لم يكن لها شكل الانتصار القوي لفريق يبحث عن المنافسة على لقب الدوري، بأداء مقنع، ولكن كان الشعار الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث.

في المقابل، كان اتحاد كلباء الأبرز في الجولة ونجح في العودة من أبوظبي بثلاث نقاط ثمينة أمام فريق قوي هو الوحدة، والمفارقة أن كلباء خسر من فريق صاعد في الجولة الأولى هو البطائح، ثم فاز على أرض فريق منافس على اللقب. وشهدت هذه المباراة جدلاً كبيراً بسبب شكوى لاعبي الوحدة من عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، كانتا لمصلحة نجم الوحدة بيدرو. ولم يقدم الوحدة الأداء المتوقع منه، وزاد الضغط على مدربه، بعد أن فقد خمس نقاط في أول جولتين. في جانب آخر، خسر دبا وخورفكان في أول جولتين، وقابلا مباريات صعبة، ولكن كان مستوى دبا هو الأكثر تنظيماً وإيجابية، خصوصاً في لقاء شباب الأهلي، حيث كان نداً قوياً.ورصدت «الإمارات اليوم» أراء الجمهور بسؤال عبر حساب الصحيفة في «تويتر» عن مستوى الوصل: هل ينجح الوصل في ظهوره الجديد بقيادة «عموري» في منافسة العين والشارقة والجزيرة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين؟

وجاء تصويت الجمهور لمصلحة فريق الشارقة، حيث اختار 48.6% من المشاركين أفضلية الشارقة، في حين اختار 23% إمكانية منافسة الوصل، واختار 22.1% فريق العين، بينما جاء الجزيرة في المركز الرابع بنسبة 6.3% في تصويت شارك فيه 212 مشاركاً.

وأكد المحلل الفني، خالد عبيد، أن الجولة الثانية شهدت كثيراً من الأهداف الممتعة، ولم تنته أي مباراة بنتيجة التعادل، ما يعني أن هناك تحسناً كبيراً في الأداء عن الجولة الأولى، خصوصاً لبعض الفرق التي خسرت فيها، وعوضت في الجولة الثانية، وتوقع أن تشهد الجولات المقبلة أداءً أفضل مع تحسّن حالة الطقس.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جولة غزيرة بالأهداف شهدت سبعة أهداف من العين، وأربعة أهداف من الجزيرة وثلاثة أهداف من الشارقة، وهو أمر يبشر بموسم هجومي قوي، وستكون هناك منافسة قوية في صراع الهدافين، خصوصاً بعد عودة علي مبخوت بقوة وإحرازه خمسة أهداف».

وأضاف: «استحق النصر الفوز على عجمان الذي لم يقدم مستواه الذي ظهر به في الجولة الأولى، ونجح العين والجزيرة والشارقة في الظهور بقوة، في انتظار الجولة المقبلة التي ستشهد مواجهة قوية بين العين والجزيرة، بينما فريق الوصل مازال في حاجة إلى الدعم في بعض الصفوف، وشباب الأهلي لم يقدم الشكل الحقيقي للفريق، رغم الفوز على دبا».

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