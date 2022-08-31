منتخب "الشاطئية" يخوض 3 مباريات ودية

يخوض منتخب الكرة القدم الشاطئية ثلاث تجارب ودية مع منتخب بيلاروسيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره في الفترة المقبلة.

ويستضيف ملعب نادي شباب الأهلي المباريات الثلاث أيام الأربعاء والخميس والجمعة في تمام الساعة 5:30 مساء. ويسعى الجهاز الفني من خلالها إلى إشراك أكبر عدد من اللاعبين واختبار جاهزيتهم لخوض المباريات الرسمية.

وكان منتخبنا قد شارك مؤخرا في عدد من البطولات والمسابقات آخرها بطولة كأس الدار البيضاء الودية و أدى خلالها ثلاث مباريات مع مصر والسعودية والمغرب، وتوج قبلها ببطولة غرب آسيا.