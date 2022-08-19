منتخب الشباب يستعد لـ"تصفيات آسيا" بـ3 مباريات ودية

يستعد منتخب الشباب مواليد 2003 لخوض 3 مباريات ودية ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023 التي ستقام منافساتها الشهر المقبل في قيرغستان، حيث يلعب المنتخب في المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات إيران، قيرغستان وبروناي .

ويواجه الأبيض الشاب نظيره الصين تايبيه في مناسبتين يومي 29 أغسطس والأول من سبتمبر، فيما يواجه نظيره الأوزبكي في الودية الثالثة يوم 6 سبتمبر، وذلك في ملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة بدبي.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري 31 لاعباً للتواجد في التجمع الذي انطلق اليوم وهم: محمد خليل ( الإمارات ) خميس المنصوري، سيف المنهالي ( بني ياس ) سالم الحمادي، محمد عبدالله، مبارك بني رماح، هزاع سبيت، أحمد المرزوقي ( الجزيرة ) عمر النقبي ( خورفكان ) خالد توحيد، ضاري فهد ، مايد سعيد ، نواف جاسم، عبيد علي ( الشارقة ) أحمد مال الله، خليفة خميس، سيف ياقوت ، يوسف إبراهيم ( شباب الأهلي ) حمد محمد ( عجمان ) سيف خالد، عيسى خلفان، خالد صالح ( العين ) علي عبدالعزيز، بلال علي ( النصر ) عبدالله أحمد، سعيد الأميري ( الوحدة ) عتيق عصام، ربيع حسن، سالم طارق، أحمد ناصر ( الوصل ).