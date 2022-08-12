فريق "الإمارات" للدراجات يعتلي منصة التتويج في جولة "دو لان"

فاز جورج بينيت دراج فريق "الإمارات" بالمركز الثالث في المرحلة الثالثة من جولة دو لان، بعدما قدم أداء قوياً في السباق، الذي أقيم على مسار هضبي قصير شديد الانحدار بطول 131 كم من بلاتو دو تيفيل إلى ليلكس ليكون ضمن الدراجين الثلاثة على منصة التتويج بهذه المرحلة.

وكان بينيت تعرض لمشكلة في السباق بعدما علق جورب في ترس دراجته الخلفي ..ومع وصوله للمرحلة الثالثة، انطلق بينيت بأداء هجومي قوي أمام منافسيه في المجموعة المتقدمة، بمن فيهم أنطونيو بيدريرو (موفيستار) الذي فاز بالمركز الأول في المرحلة، هاري سويني (لوتو - سودال)، الذي احتل المركز الثاني، بينما حل بينيت ثالثاً. وبهذه النتيجة، تمكن بينيت من التقدم للمركز السابع في التصنيف العام النهائي للجولة. ويستعد فريق الإمارات الآن للمشاركة في جولة ليموزين التي تقام في فرنسا الأسبوع المقبل.