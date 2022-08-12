فريق الإمارات يفتتح مبارياته الودية في معسكر صربيا أمام عجمان

يدشن فريق الإمارات لكرة القدم مبارياته الودية بمعسكر صربيا ضمن تحضيراته لموسم الدرجة الأولى المقبل، وذلك أمام عجمان الذي يستعد بدوره لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وسبق لفريق الإمارات الفوز على مصفوت في لقاء ودي أقيم سابقا على استاد الإمارات بهدف نظيف.

وقال مدرب فريق الإمارات، التونسي فتحي العبيدي لـ"الإمارات اليوم": يمكننا وصف المباراة بالمهمة رغم كونها مباراة ودية، لكنها تأتي بمواجهة فريق يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، ولديه لاعبين مميزين ونعول على هذه المباراة وغيرها للوقوف على المرحلة الفنية والبدنية التي أصبح عليها الفريق.