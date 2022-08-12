خورفكان يختتم البرنامج الصيفي الرياضي

أسدل نادي خورفكان أمس الستار على البرنامج الصيفي الرياضي "عطلتنا غير" بمشاركة 400 من المشاركين، والذي أقيم بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، من 17 يوليو ولغاية 11 الجاري. وشهد البرنامج تنفيذ 39 ورشة وطنية ورياضية وثقافية واجتماعية وتكنولوجية، منها عشرة في الجانب الرياضي تضمنت تدريبات على الألعاب الجماعية مثل كرة قدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة، بالإضافة للألعاب الفردية مثل الشطرنج والقوس والسهم والدراجات والجودو وتنس الطاولة والسباحة.