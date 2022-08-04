4848 معاملة للأندية في آخر 5 «انتقالات صيفية»

كشفت إحصائية لـ«الإمارات اليوم» جمعتها من خلال بيانات صحافية صادرة عن اتحاد الكرة، وتشمل السنوات الخمس الماضية، أن الأندية في كل الدرجات أجرت خلال آخر خمسة انتقالات صيفية 4848 معاملة، في وقت يتوقع أن تشهد فيه انتقالات الموسم الحالي ارتفاعاً في عدد الصفقات، خصوصاً مع قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالتحديد في مسابقات المحترفين، وكذلك نظراً لاتجاه الأندية إلى تغيير جلدها بالكامل وفق استراتيجية جديدة تتمثل في التعاقد مع لاعبين في صفقات انتقال حر، بالإضافة للتعافي التام من الآثار الجانبية لجائحة «كوفيد-19».

وتستعد الأندية بمختلف الدرجات لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد خلال الانتقالات الحالية التي انطلقت 13 يوليو الماضي، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، من أجل الدخول للموسم الجديد بدماء جديدة، خصوصاً مع توافر مجموعة من اللاعبين للانتقال قبل بداية الموسم، مقارنة بندرة الأسماء في الانتقالات الشتوية (التكميلية).

وأظهرت الإحصائية أن المعاملات خلال فترة الصيف ظلت في ارتفاع مطّرد.

ويعتبر موسم 2017-2018 الأقل في عدد المعاملات، حيث شهد 608 معاملات، بينما في الموسم التالي 2018-2019 وصل عدد الصفقات إلى 654، بينما كانت القفزة الكبرى في موسم 2019-2020 حين وصلت الصفقات إلى 1754، بعد اعتماد قرار السماح لأبناء المواطنات وحَمَلة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين، بالمشاركة في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب.

وبينت الإحصائية حجم التراجع الواضح الذي شهدته الانتقالات الصيفية في موسم 2020-2021، حيث تزامن ذلك مع حالة الجمود العام بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19»، حيث تسبب ذلك في إلغاء الموسم الرياضي، وفي عدد من الدوريات الأخرى حول العالم، لكن الأمور عادت لوضعها الطبيعي في الموسم الماضي 2021- 2022، إذ شهدت الانتقالات الصيفية الماضية 1209 معاملات، ما يؤكد تعافي الأندية من الآثار الجانبية للجائحة.

استراتيجية جديدة

وتوقع وكيل اللاعبين عادل العامري، خلال حديثه إلى «الإمارات اليوم»، بأن تصل الصفقات خلال الانتقالات الصيفية الحالية إلى مستوى قياسي، بعد قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب من أربعة إلى خمسة، وحاجة الأندية لإبرام عدد كبير من الصفقات وفق استراتيجية جديدة في شروط التعاقد، بالإضافة إلى الانتهاء من الآثار الجانبية لجائحة «كوفيد-19» بصورة كاملة.

وقال إنه من الطبيعي أن تؤدي التشريعات الجديدة في زيادة عدد الأجانب إلى رغبة الأندية في إبرام صفقات جديدة للاستفادة من الفرصة التي أتيحت لها، وأضاف: «كنا نتحدث في السابق عن (ثلاثة أجانب + آسيوي)، ثم أصبح أربعة أجانب، وحالياً ارتفع إلى خمسة أجانب من دون المقيمين، ومن المؤكد أن هذا الأمر سيزيد من عدد الصفقات التي ستقدم عليها الأندية». وتابع الوكيل الذي يمثل مجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب أنه لمس تغيراً واضحاً في استراتيجيات الأندية بخصوص التعاقدات، وقال: «لاحظت في الانتقالات الحالية كيف أن الأندية أصبحت أكثر خبرة وحرصاً على حماية مصالحها من خلال طبيعة المفاوضات التي تخوضها، حيث اتضح أن الأندية تفكر كثيراً قبل الإقدام على أي صفقات، واضعة أولوية واضحة بالحصول على خدمات اللاعبين في صفقات مجانية أو من تبقى في عقده ستة أشهر، حتى لا تدفع أموالاً كثيرة من خزائنها».

صفقات من العيار الثقيل

ومنذ 13 يوليو الماضي أبرمت أندية المحترفين صفقات من العيار الثقيل، بينها حصول الوصل على خدمات صانع الألعاب الدولي عمر عبدالرحمن قادماً من شباب الأهلي، والحارس خالد السناني من الظفرة، والغيني سانا جوميز من بورتيمونينسي البرتغالي، والجناح البرازيلي جابرييل دي سوزا (جابرييلزينهو) من ريو آفي البرتغالي، فيما حصل الشارقة على خدمات الدولي ماجد حسن من شباب الأهلي، وريان يسلم من العين.

بدوره، تعاقد الوحدة مع لاعبه السابق، الدولي سبستيان تيغالي، قادماً من النصر، كما استعاد لاعبه السابق أيضاً سهيل المنصوري من الظفرة، فيما تعاقد مع الدولي البرتغالي لويس بيتزي.

وكان العين وقع عقداً لأربعة مواسم مع الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس قادماً من بازل السويسري، كما تعاقد مع الدولي الأوكراني يارمولينكو لموسم واحد من وست هام الإنجليزي. وتعاقد الظفرة مع المغربي الأصل الهولندي الجنسية محمد رايحي، في انتقال حر قادماً من الباطن السعودي، وانضم البرازيلي إيغور روسي والإيطالي دانييل بيسا إلى اتحاد كلباء، وتعاقد البطائح مع الجنوب إفريقي تيبانج فيتي والبرازيلي لورينسي رودريغيز.

عدد صفقات الأندية في الانتقالات الصيفية لآخر 5 سنوات

2021 - 2022: 1209 معاملات.

2020 - 2021: 623 معاملة.

2019 - 2020: 1754 معاملة.

2018 - 2019: 654 معاملة.

2017 - 2018: 608 معاملات.

من أبرز الصفقات في الانتقالات الحالية تعاقد الوصل مع «عموري»، والعين مع الأوكراني يارمولينكو، والشارقة مع ماجد حسن، والوحدة مع البرتغالي بيتزي.

عدد من الأندية بات يعتمد استراتيجية التعاقد مع لاعبين بنظام الانتقال الحر.