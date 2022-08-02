كورنادو: دوري المحترفين الإماراتي لا يقل قوة عن السعودي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الشارقة السابق والاتحاد السعودي حالياً، البرازيلي إيغور كورنادو، أنه لم يجد اختلافاً كبيراً بين تجربته في الإمارات ولعبه في الدوري السعودي الموسم الماضي، لافتاً إلى أن الإثارة كبيرة في البطولتين.

وقال كورنادو لصحيفة «غول» البرازيلية إن العديد من اللاعبين الأجانب يعتقدون أنهم سيكونون في رحلة عندما يلعبون في الإمارات والسعودية، وأن المنافسة ستكون سهلة بالنسبة لهم، مشدداً على أن اللاعب إذا لم يقدم كل ما لديه سيتم الاستغناء عن خدماته بطريقة أسرع مما يتوقعها. وأضاف: «عندما يأتي اللاعب وذهنه أنه سيحقق ما يرغب به من دون بذل جهد كبير، لن يحصل على فرصة البقاء، لذلك يتم الاستغناء عن العديد من اللاعبين الأجانب لفترات طويلة في الإمارات والسعودية». وتحدث عن الفارق بين الدوري في الإمارات والسعودية، وقال: «لا أجد فارقاً كبيراً، إذ إن المنافسة قوية جداً في المسابقتين، وأنا سعيد بخوض تجربة رائعة مع الشارقة، والأمر نفسه عقب انضمامي إلى الاتحاد السعودي». وتابع: «حالياً الدوري السعودي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب، كما أنه مسموح بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، وهذا يجعل مسابقة الدوري تخطو خطوة جيدة إلى الأمام». وعن سر تأقلمه بشكل سريع مع فريق الاتحاد السعودي، قال: «عندما انتقلت إلى الفريق وجدت ترحيباً كبيراً من اللاعبين والمدرب فابيو كاريلي، إلى جانب وجود عدد من اللاعبين البرازيليين الذين أسهموا في أن تصبح مهمتي سهلة في التأقلم مع الفريق». أما عن سبب خسارة الاتحاد لقب الدوري رغم تصدره المسابقة معظم المراحل، قال: «صراحة من الصعب تفسير أو معرفة سبب خسارتنا للقب الدوري، إذ إن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لنا وكان الموسم غريباً بالتأكيد، وأعتقد أن توقف المسابقة للعديد من المرات أسهم في تراجع مستوى اللاعبين، خصوصاً أننا لعبنا سبع أو ثماني مباريات في ثلاثة أشهر، وهو عدد قليل من المباريات، بينما أرى أننا علينا نسيان ذلك الأمر، وأن نتعلم من هذه الأخطاء استعداداً للموسم المقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news