ريبروف: لاعبو العين لم يصلوا إلى الجاهزية المطلوبة رغم المجهود الكبير

المصدر: جينبرغ - الإمارات اليوم

أرجع مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، السبب وراء المستوى الذي ظهر به «الزعيم» خلال المباراة الودية التي خاضها أول من أمس أمام أبها السعودي وانتهت بالتعادل السلبي إلى عدم وصول اللاعبين للجاهزية المطلوبة، بالإضافة إلى عامل الإرهاق، نظراً لأن اللاعبين بذلوا جهداً شاقاً خلال الحصص التدريبية المكثفة التي خضعوا لها.

وقال ريبروف في تصريحات صحافية: «الواقع يؤكد أن اللاعبين لم يصلوا إلى درجة الجاهزية المطلوبة غير أنهم بذلوا جهداً كبيراً خلال اليومين الماضيين، إذ شاركوا في حصص تدريبية مكثفة وقاموا بعمل شاق، وفي مواجهة نادي أبها منحنا الفرصة لـ22 لاعباً، وكل منهم لعب 45 دقيقة».

وكان العين تعادل في التجربة الودية الثالثة له أمام الفريق السعودي أول من أمس على ملعب «داكسيل أرينا» في مدينة جينبرغ النمساوية، فيما كان قد فاز في التجربتين الأولى والثانية بواقع 1-صفر على هانكوفين هيلينغ و2-1 أمام غروتر فورث المنتميين لدوري الدرجة الرابعة الألماني.

وخلال مواجهة أبها السعودي دفع مدرب العين بتشكيلة أولية ضمت كلاً من: الحارس خالد عيسى، وإلى جواره إيريك جورجينيس، وكوامي أتون، ودانيلو أربوليدا، وبندر الأحبابي، وفلاح وليد، وأحمد برمان، وسفيان رحيمي، وخالد البلوشي، وأندري يارمولينكو، ولابا كودجو، فيما دفع في الشوط الثاني بالحارس محمد بوسندة، وسعيد أحمد، ورفائيل بيريرا، ومحمد علي شاكر، ومحمد أحمد، ويحيى نادر، وناصر الشكيلي، وماتياس بلاسيوس، وسلطان الشامسي، وجوناتاس دي سانتوس، وكايو كانيدو. وأشار المدرب ريبروف في بقية حديثه إلى إدراكه التام شعور اللاعبين بالإجهاد، وقال: «اللاعبون متفهمون أن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لهم، لأنهم سيبلون جيداً حينما يلعبون مثل هذا النوع من المباريات لتحديد مستوى جاهزيتهم ولياقتهم البدنية، وفي اعتقادي أن الجميع يشعرون بالسعادة لخوض المباريات القوية».

التزام اللاعبين ببرامج الاستشفاء

أكد طبيب فريق العين، الدكتور بابلو، أن العمل في المعسكر الخارجي يمضي وفقاً للبرنامج المعتمد، وأن جميع الأمور تمضي بصورة جيدة، وأن هناك جهداً كبيراً يبذله جميع لاعبي الفريق خلال الحصص التدريبية المكثفة التي يخضعون لها.

وأعرب الدكتور بابلو عن ارتياحه لالتزام اللاعبين ببرامج الاستشفاء في المعسكر والمقررة قبل وبعد الحصص التدريبية الصباحية والمسائية والمباريات الودية، وذلك للتخلص من عامل الإجهاد بسبب العمل الشاق الذي يقومون به في هذه الفترة المهمة من التحضير للموسم الكروي الجديد.

واختتم: «الأجواء في المعسكر جيدة جداً، وأود أن أشكر جميع اللاعبين وجميع أعضاء البعثة لاسيما الفريق الطبي المساعد الذين يشرفون على برامج الاستشفاء التي تتم بشكل جيد، وحتى الآن لم تواجهنا أي مشكلة تعكر صفو المعسكر».

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