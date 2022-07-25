منتخب «الشراع» يهيمن على ألقاب بطولة المضيق في المغرب

المصدر: جوني جبور - دبي

قبض المنتخب الوطني للشراع الحديث، على منصات تتويج بطولة المضيق الدولية، التي نظمها النادي البحري الملكي المغربي منذ 20 يوليو الجاري، وأُسدل الستار عليها أول من أمس في منطقة المضيق على ضفاف البحر الأبيض المتوسط شمال المغرب، ونافس على ألقابها أبطال المغرب ومصر وتونس وسويسرا والسنغال.

وانتزع المونديالي عادل خالد صدارة الترتيب العام والميدالية الذهبية في منافسات فئة «الكا 6»، متفوقاً على زميله في المنتخب حمزة آل علي، قبل أن ينتزع حارث آل علي المركز الأول لفئة الناشئين.

وغادر المنتخب الوطني أمس مدينة المضيق متجهاً إلى مدينة الرباط للمشاركة في بطولتها الدولية المقامة حتى 28 يوليو، وتمثل ثاني استحقاقات «أبيض الشراع» في البطولات المغربية.

من جهته، أهدى إداري المنتخب يوسف خالد البستكي، إنجاز بطولة المضيق إلى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع، والأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي، في ظل دعمهما وتوفير كل متطلبات النجاح للمشاركة في بطولتي المغرب المدرجتين تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة. وقال يوسف في اتصالٍ مع «الإمارات اليوم»: «أكد أبطال الإمارات أنهم على قدر الطموحات في إضافة إنجازات جديدة في بطولة المضيق، ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية، وذلك بعد أن حافظ المنتخب الوطني في نسخة 2022 على سجله الناصع في بطولة المضيق المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي للشراع الحديث، والمتضمنة سبع مراحل، خصوصاً أن المنتخب دخل البطولة مدافعاً عن لقبه في النسخة الأخيرة التي نظمت عام 2019، ونجح خلالها المنتخب في التتويج بخمس ميداليات ملونة (2 ذهب – 2 فضة – 1 برونز)».

واختتم: «يستكمل المنتخب مشاركته المغربية بالانتقال إلى بطولة الرباط البحرية الدولية، المقامة خلال الفترة من 25 حتى 28 يوليو، بطموح المنافسة مجدداً على منصات التتويج».

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