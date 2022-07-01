المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجديد

تتجه إدارة لعبة جماعية في أحد أندية المقدمة بالدولة إلى تجديد ثقتها بالجهاز الفني للفريق الأول على إثر مساهمات المدرب في الإشراف المباشر على صقل خبرات الأجهزة الفنية لبقية فرق المراحل السنية التي أتت بنتائج باهرة.

عمومية

تساءل مشرف لعبة في أحد أندية المقدمة بالدولة عن مصير المقترحات التي تقدمت بها الأندية لاتحاد اللعبة في الجمعية العمومية للعام الماضي، بعد أن أتى محضر اجتماع الجمعية للعام الجاري دون تغييرات تذكر، والاكتفاء بالتصديق على المحضر السابق.

تراجع

تراجعت إدارة أحد أندية المحترفين عن التفاوض مع نادٍ منافس حول ضم لاعب شاب تألق خلال الموسم الماضي، بعدما اشترطت إدارة ناديه تعاقدها مع لاعب يعد من الركائز الأساسية في الفريق.

حرص

حرص مشرف فريق كرة قدم الصالات لنادي النصر منصور بوسمرة على حضور ورشة العمل التطويرية التي نظمتها اللجنة التنفيذية للصالات، حرصاً منه على مناقشة الأسباب التي أسهمت في اعتذار فريقه عن عدم المشاركة، وتعزيز المكاسب التي حققتها اللعبة في المواسم الماضية.

إعارة

طلبت إداري نادٍ من لاعبها المقيم البحث بنفسه عن نادٍ يمثله في الموسم المقبل لعدم وجود رغبة في استمراره مع الفريق، ولتفادي إلغاء عقده في الوقت الحاضر، وطلبت منه الإسراع في ذلك.

البلوشي

دخلت إدارة أحد الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى مرحلة الحسم مع مساعد مدرب فريق الظفرة السابق سليمان البلوشي، لتكليفه بتدريب فريقها في الموسم المقبل؛ لما يتمتع به البلوشي من قدرة تدريبية مميزة.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news