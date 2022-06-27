«دبي للسيليكون» تستضيف أول حدث رياضي إلكتروني في أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن استعدادها لاستضافة أول حدث للرياضات الإلكترونية خلال شهر أكتوبر المقبل، في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

وقال بيان صحافي: «الحدث الاستثنائي الأول هو بمثابة تعاون مشترك بين (دييز) وشركة (سيد) الاستشارية المتخصصة في بناء منظومات الرياضات الإلكترونية، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتقنيات المدفوعات».

وذكر البيان: «عيّن الطرفان شركة (سيغما)، أحد أكبر منظمي الرياضات الإلكترونية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لإقامة المعرض السنوي للرياضات الإلكترونية في واحة دبي للسيليكون، وتعمل الأطراف على دراسة تطوير مشروع (حلبة الرياضات الإلكترونية)، الأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستضم خطة المشروع إنشاء أول أكاديمية تدريبية وتعليمية للاعبين وذويهم وكل الجهات والمؤسسات المهتمة بهذا القطاع، وستقدم الحلبة أيضاً منشأة تدريب للاعبين المحليين والإقليميين والدوليين، وكذلك للمهتمين بممارسة مهنة التحكيم أو التعليق على الألعاب الإلكترونية ومنافساتها، إذ يهدف الأطراف إلى جعل الحلبة مركزاً إقليمياً لاستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية، وبوابة للشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية ضمن مجتمع سيبراني آمن لمشاركة معارفهم وشغفهم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» الدكتور محمد الزرعوني: «تعمل (دييز) استراتيجياً على استقطاب وتمكين نمو وازدهار قطاعات المستقبل، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مكانة إمارة دبي عاصمة المستقبل الاقتصادي عالمياً، ويُعد قطاع صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية من القطاعات التي تشهد نمواً ملحوظاً عالمياً، حيث بلغت قيمة صناعة الألعاب العالمية 198.40 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 339.95 مليار دولار بحلول عام 2027، أما على صعيد منطقتنا، تشير التوقعات إلى نمو الصناعة بمعدل سنوي مركب مقداره 13.88% خلال الفترة بين عامي 2022-2027، وتمثل هذه الإحصاءات فرصة نوعية للمعنيين بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمن في ذلك المطورون ورجال الأعمال والمستثمرون». وأضاف: «(دييز) عبر واحة دبي للسيليكون، تتخذ خطوة استباقية لتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في دبي وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للرياضات الإلكترونية من خلال اقتراح رؤية واستراتيجية ومنظومة داعمة لهذه الصناعة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتُعد الواحة منصة نموذجية لجذب رواد الصناعة عالمياً، حيث يتواصل نجاح الواحة، منذ قرابة عقدين لمواكبة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، ونشهد اليوم من جديد خطوة مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة دبي وتحقيق طموحاتها للوصول إلى ريادة عالمية في صناعة الرياضات الإلكترونية الناشئة التي تنمو بسرعة».

وأشار: «في عام 2021، تم تكليف واحة دبي للسيليكون بأن تكون مركز المعرفة والابتكار، كواحدة من خمسة مراكز حضرية رئيسة في إطار خطة دبي الحضرية 2040، وتماشياً مع هذا التكليف، شرعت واحة دبي للسيليكون في دعم تطوير المنظومة المحلية للرياضات الإلكترونية بهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال». ومن المتوقع أن يجتذب الحدث، كبرى الشركات العالمية المعنية بالرياضات الإلكترونية، ومطوري الألعاب، ومنصات الواقع الافتراضي، والجهات الراعية، ووسائل الإعلام، والمنظمين، والخبراء والمستثمرين.

محمد الزرعوني:

«دييز» تسعى إلى جعل «واحة دبي للسيليكون» مركزاً إقليمياً للرياضات الإلكترونية.

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