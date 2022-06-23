5000 مشارك في احتفالية أبوظبي باليوم العالمي لليوغا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أول من أمس، فعالية اليوم العالمي الثامن لليوغا 2022، التي أقيمت في استاد زايد للكريكت، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سفارة الهند لدى الدولة، ونادي أبوظبي للكريكت، تحت شعار «اليوغا من أجل الإنسانية»، وسط تفاعل أكثر من 5000 مشارك من مختلف الجنسيات والثقافات لمجتمع الإمارات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يسعدني المشاركة معكم لنحتفي سوياً باليوم العالمي الثامن لليوغا، كما يسعدني أن أرى في كل واحد منكم روحاً ودية ورغبة في جعل العالم مكاناً أفضل وأكثر إنسانية للجميع، تعزيزاً للسلام والوئام والسعادة في عالمنا».

وأضاف: «نحن في الإمارات ندرك أهمية توفير حياة آمنة ومستقرة للجميع في كل مكان، فقد مكنتنا القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، (حفظه الله) من العيش في بلد يجسّد أسمى معاني التسامح والتعاون، ما جعلنا قادرين على تكريس حياتنا جميعاً للسلام والتسامح والمسؤولية المجتمعية».

وتابع: «إن المشاركين في فعاليات اليوم العالمي الثامن لليوغا من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والأعراق يعكسون التنوّع السكاني للإمارات، الذي يتميز بقوة التسامح والتعايش، ما يدعونا إلى مواصلة تكريس أنفسنا للتفكير والعمل معاً كأسرة بشرية واحدة، من خلال فهم الآخرين والإيمان بأنهم بشر يستحقون الاحترام ويستحقون التعاطف، لنصبح أبطالاً لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحياة السعيدة والمرضية للجميع».

واختتم قائلاً: «تربطنا بجمهورية الهند علاقات وأواصر مثمرة ووطيدة ومميزة، ونحن ممتنون للفرصة التي أتاحها اليوم العالمي الثامن لليوغا لتعميق صداقاتنا والتفاهم القائم بين بلدينا، وأخيراً دعونا نضع في اعتبارنا قدرتنا على إحداث تغيير كبير لتحقيق السلام في عالمنا، وتقويته وإطلاق العنان للقوة الجماعية التي لدينا لجعل العالم مكاناً أفضل».

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