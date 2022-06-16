المصدر: الإمارات اليوم

مدرّب

ينتظر أن يقوم المدرب الأجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بإبلاغ شركة كرة القدم بالنادي بقراره النهائي، بشأن العرض الذي قدمه له النادي بتمديد عقده للاستمرار في قيادة الفريق، حيث تحرص الإدارة على الحفاظ على حالة الاستقرار التي يشهدها الفريق.

حتا

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي حتا اقترب من اختيار صربيا مكاناً لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، مفضلاً ذلك على سلوفينيا وتركيا، وأن ذلك يعتمد على قناعة المدرب بالقيمة الفنية للفرق التي سيواجهها ودياً.

أجنبي

تدرس إدارة أحد أندية دوري الهواة الاستعانة بمدرب أجنبي في الموسم المقبل للمسابقة، حيث تفضل إدارة النادي الذي نافس بقوة في الموسم الماضي، التعاقد مع مدرب من المدرسة المغربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news