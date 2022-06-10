منتخب الرماية البارالمبية يصطاد ذهبية وبرونزية في كأس العالم

المصدر: فرنسا - وام

تقلّد منتخب أصحاب الهمم ميداليتين (ذهبية وبرونزية) في أولى مسابقات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، المقامة حالياً في مدينة شاتارو الفرنسية، حتى 12 الجاري، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 52 دولة.

وتعد البطولة أولى المحطات الدولية التأهيلية لبطولة العالم التي تستضيفها مدينة العين في شهر نوفمبر المقبل.

وتمكّن سعيد البلوشي وعائشة المهيري من الظفر بذهبية الزوجي المختلط لمسابقة البندقية ضغط الهواء من الوضع وقوف فئة (إس إتش 2)، بينما تمكّن الزوجي المكون من عبدالله الأحبابي وعائشة الشامسي من الفوز ببرونزية المسابقة نفسها، التي تم اعتمادها للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الرماية البارالمبية.

وكان الطريق للميدالية الذهبية قد شهد صراعاً شديداً بين المنتخب الوطني ونظيره الإيطالي الذي تقدم بفارق كبير من النقاط في بداية النهائيات بفارق وصل إلى سبع نقاط، الأمر الذي قام على أثره مدرب المنتخب بطلب وقت مستقطع لتوجيه اللاعبين، وتخفيف حدة التوتر الذي لازمهم مع انطلاق منافسات المسابقة، بسبب نقص خبرة اللاعبين في المسابقات الدولية، وأسفر ذلك عن ارتفاع مستوى الأداء، وتم تحقيق التعادل في آخر المسابقة، ليتم الاحتكام إلى الطلقة الفاصلة لتحديد بطل هذه المسابقة، لتسجل الإمارات الذهبية التاريخية في مسابقات زوجي بندقية هوائي واقف.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيس بعثة المنتخب، عبدالله الكمالي، إن «الدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مكنها من تحقيق نجاحات كبيرة، لاسيما في المجال الرياضي، وترشحها لاستضافة أحداث رياضية دولية مهمة، منها بطولة العام للرماية البارالمبية التي تقام بمدينة العين نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى أن «مشاركة أبطال منتخب الرماية البارالمبية في بطولة كأس العالم في مدينة شاتارو الفرنسية تأتي ضمن خوض منافسات رسمية للتأهل لبطولة العالم في العين، واستعداداً للمشاركة في منافساتها التي من المتوقع أن تشهد صراعاً كبيراً للحصول على بطاقات التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024».

بدوره، عبّر اللاعب سعيد البلوشي عن فرحته الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية في ثاني مشاركة خارجية له، وقال إن «الرعاية والاهتمام الكبير التي يحظى به أصحاب الهمم في دولة الإمارات من قيادتنا الرشيدة يحتم علينا بذل الجهد المتواصل لرفع العلم في كل المحافل الدولية التي نشارك بها، وإن الإعاقة الحقيقية هي العجز عن التفكير في رد جميل هذا الوطن المعطاء».

المهيري: فرحة لا يمكن وصفها

قالت اللاعبة عائشة المهيري إن فرحة الوصول إلى منصة التتويج لا يمكن وصفها، وسماع النشيد الوطني للدولة هو أقل ما يمكن أن نقدمه لقيادتنا الرشيدة، التي أولت كل الاهتمام والدعم لأصحاب الهمم.

وأضافت: «أهدي أول ميدالية ذهبية في مسيرتي في الرماية البارالمبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهذه الميدالية الذهبية ستكون دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات، والوصول إلى بطولة العالم بمدينة العين، ودورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024».

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