مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23
السعودية - الإمارات 17:00
اليابان - طاجيكستان 17:00
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال - التشيك 22:45
سويسرا - إسبانيا 22:45
كوسوفو - إيرلندا الشمالية 22:45
جبل طارق - بلغاريا 22:45
مقدونيا الشمالية - جورجيا 22:45
النرويج - سلوفينيا 22:45
السويد - صربيا 22:45
اليونان - قبرص 22:45
مالطة - إستونيا 22:45
مباريات ودية
نيوزيلندا - عمان 14:00
السعودية - فنزويلا 21:00
الجزائر - جمهورية الكونغو 23:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news