مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس آسيا تحت 23

السعودية - الإمارات 17:00

اليابان - طاجيكستان 17:00

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال - التشيك 22:45

سويسرا - إسبانيا 22:45

كوسوفو - إيرلندا الشمالية 22:45

جبل طارق - بلغاريا 22:45

مقدونيا الشمالية - جورجيا 22:45

النرويج - سلوفينيا 22:45

السويد - صربيا 22:45

اليونان - قبرص 22:45

مالطة - إستونيا 22:45

مباريات ودية

نيوزيلندا - عمان 14:00

السعودية - فنزويلا 21:00

الجزائر - جمهورية الكونغو 23:30

طباعة
أعلى