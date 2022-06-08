الطاير يستقبل وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، مطر الطاير، وفداً من الاتحاد الدولي لكرة السلة ضم كلاً من: المدير المالي أنغو فايش، والمدير التنفيذي باتريك ماريلاف، والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة هاكوب خاجيريان، وذلك في إطار جهود توسيع ونشر جائزة الإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وأكد الطاير خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب؛ استمرار الجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها في التعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية، ومع اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «أسواف»، من أجل تطوير الرياضة على المستوى العالمي، ودعم المبادرات الرياضية - الإنسانية التي تسهم في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، انطلاقاً من دور الجائزة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في فئة تمكين المجتمعات.

وثمّن الطاير خلال اللقاء الدور الكبير للاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي يعد من أهم وأكبر الاتحادات الرياضية الأولمبية، ويمتلك مبادرات وبرامج واسعة تمتد على عموم مناطق العالم، مؤكداً حرص الجائزة على تقدير وتكريم المبادرات والبرامج الإبداعية من خلال الفئة المؤسسية التي فاز بها عدد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية ضمن الفئة المؤسسية، كما أكد حرص الجائزة على تعزيز سبل التعاون بين الجائزة والاتحاد الدولي لكرة السلة، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الكبيرة المشتركة.

وأشاد وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة بالدور الكبير الذي تلعبه «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في تطوير الرياضة عموماً ودعم وتكريم المبادرات الرياضية الدولية.

وأعرب الضيوف عن تطلّع الاتحاد الدولي لكرة السلة للفوز بالجائزة ضمن الفئة المؤسسية العالمية من خلال مبادراتهم وبرامجهم المختلفة.

وأكد الوفد أن الإمارات تُعد شريكاً أساسياً للاتحادات الرياضية الدولية من خلال إطلاق المبادرات المشتركة واستضافة البطولات الكبرى، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، معربين عن حرص الاتحاد الدولي لكرة السلة على الارتقاء بمستوى التعاون وتعزيز الجهود المشتركة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء قدّم مطر الطاير لوفد الاتحاد الدولي لكرة السلة «المسكوكة النقدية» التي أصدرتها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وتحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news