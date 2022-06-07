المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وكيل

رفضت شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين عرضاً من وكيل أعمال لاعب أجنبي للتعاقد مع اللاعب، وذلك بناءً على توصية من مدرب الفريق، علماً بأن هذا الوكيل كان قد عرض اللاعب ذاته للنادي في الموسم الماضي، وتم رفضه أيضاً.

محترف

قال وكيل أعمال لاعبين إن موكله، المدرب الذي نجح بشكل مميز في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، اتفق على تدريب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لكن التوقيع الرسمي اصطدم بعدم امتلاكه شهادة (برو)، التي يُشترط امتلاكها للعمل في دوري المحترفين.

تواصل

عاد إداري في أحد أندية دوري المحترفين للتواصل مع الإعلاميين عبر الـ«واتس أب»، بعدما كان قد ابتعد عن الإعلام على مدار الموسم، مشيراً إلى أنه كان يفضّل أن يركز الفريق في المباريات، وأن يبعد الضغط الإعلامي عن اللاعبين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news