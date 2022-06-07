استقالة مدرب بلغاريا بعد الخسارة بخماسية أمام جورجيا

المصدر: صوفيا - أ.ف.ب

قدّم مدرب منتخب بلغاريا في كرة القدم ياسين بتروف استقالته، بعد الخسارة المرّة أمام جورجيا 2-5 الأحد على أرضه، ضمن المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية.

قال بتروف لقناة «بي إن تي» الرسمية بعد المباراة «لا أملك الحق الأخلاقي في البقاء. سنرحل. أتحمل كل المسؤولية». وقاد بتروف البالغ 53 عاماً، والذي خاض مشواراً تدريبياً طويلاً في الصين، منتخب بلغاريا منذ يناير 2021.

وسيحل بدلاً منه المدير الرياضي في اتحاد اللعبة جورجي إيفانوف، للمباراتين المقبلتين ضد جبل طارق في 9 يونيو وجورجيا في 12 منه.

قال إيفانوف للصحف المحلية «سأتولى الأمر، سأكون مدرب بلغاريا في المباراتين المقبلتين». وكانت بلغاريا استهلت مشوارها بتعادل على أرضها مع مقدونيا الشمالية 1-1 قبل الخسارة المذلة أمام جورجيا.

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