حسن المرزوقي.. من كرة القدم إلى بطل «القفال 31»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح النوخذة الشاب حسن المرزوقي (مواليد 1987) في اقتحام قائمة النواخذة الذهبية في سجلات أغلى سباقات السفن الشراعية المحلية 60 (القفال ٣١)، لينضم إلى كوكبة أهل البحر المتوّجين بهذا (الناموس) منذ عام 1991. وكان حب البحر أخذ المرزوقي من كرة القدم التي مارسها ضمن صفوف الفرق السنية بنادي بني ياس، كما أنه سجل ظاهرة جديدة في السباق، إذ بات الشقيق الثالث في عائلته الذي يحرز لقب السباق، بعد شقيقه مروان الذي قاد السفينة «زلزال 25» للفوز باللقب الأغلى في النسختين 26 و27 عامي 2016 و2017، وعلي نوخذة السفينة نمران 211 المتوجة في النسخة الـ30 عام 2021.

وقاد حسن السفينة «حشيم 199» لمعانقة اللقب الأغلى في الموسم الرياضي 2021-2022، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد أداء رائع لطاقم السفينة وحنكة للنوخذة، حيث عرف كيف يصل إلى هدفه بأسرع طريق وأفضل مسار. يذكر أن شقيق حسن الأكبر، مروان، سبق له اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس.

وحرص النوخذة حسن على توجيه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته للسباق ومتابعته المستمرة، كما توجّه بالشكر الى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي توّج الأبطال في مراسم الختام. وقال نوخذة «حشيم 199» في تصريحات صحافية: «نهدي ناموس سباق القفال في نسخته رقم 31 إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، راعي السفينة ومالكها، على تشجيعه المستمر ودعمه للفريق وطاقم السفينة التي سجلت التألق بعد الآخر في مختلف السباقات».

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتسليم طاقم «حشيم 199» المجسم الذهبي ومفتاح سيارة فاخرة، كما سلم طاقم القارب أطلس 12 لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي المجسم الفضي لصاحب المركز الثاني ومفتاح سيارة، بينما نال طاقم السفينة «الوصف 87» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة محمد حمد المري، المجسم البرونزي وسيارة فاخرة.وجرت مراسم التتويج في واجهة (دبي هاربور)، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيف السويدي، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية راشد المهيري، والمدير التنفيذي محمد حارب، ونائب مدير قنوات دبي الرياضية حسن حبيب.وأكد المرزوقي أن فوز «حشيم» هو امتداد لتألق محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في مختلف المحافل الرياضية البحرية التراثية.وأبدى سعادته الكبيرة بمواصلة طريق أشقائه في حب البحر، وهو شيء متوارث من والده النوخذة عبدالله محمد المرزوقي الذي زرع فيهم حب البحر وحياته ودفعهم للمحافظة عليه كإرث تاريخي غني، موجهاً له ولأشقائه بالمشاركة إلى جانبه في كل المناسبات والسباقات. ويعتبر حسن الابن الرابع في أسرة عبدالله المرزوقي بعد أحمد وعلي ومروان، ثم شقيقيه الأصغرين عمر ومحمد، وجميعهم يعشق البحر.

ومثلما برع النوخذة حسن في الرياضات البحرية وسباقات الشراعية المحلية، كان بارعاً أيضاً في التحصيل العلمي، حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء ليلتحق بعدها موظفاً في منصب رئيس شعبة في قسم الصيانة بشركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

تعديلات اللجنة المنظّمة أسهمت في نجاح السباق

قادت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، سفينة الحدث إلى بر الأمان من خلال القرارات الموفقة التي اتخذت في الوقت المناسب، ومن بينها تعديل مواعيد انطلاقة السباق، فيما يصب لمصلحة المشاركين من النواخذة والبحارة، ما أسهم في نجاح الحدث. ومرت النسخة الـ31 بعدد من التحديات كان من بينها اختيار الموعد المناسب، بما يضمن وصول المشاركين الى خط النهاية في أمن وسلامة، وإكمال مراحله الشاقة في قطع أكثر من 50 ميلاً بحرياً من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر (نيوة بن حنظول)، وصولاً الى خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة فندق برج العرب.

واضطرت اللجنة المنظمة، أول من أمس، إلى تأخير موعد الانطلاقة في جزيرة صير بونعير لأكثر من ساعتين في انتظار تغيير إتجاه الرياح، حتى تساعد النواخذة والبحارة في الوصول بأمان إلى خط النهاية. وجاءت الانطلاقة ملائمة تماماً، لتمر المراحل سريعاً، ونجح طاقم السفينة «حشيم 199» في اتخاذ القرار المناسب نحو المسار الصحيح ليسجل زمناً قدره أربع ساعات و53 دقيقة و25 ثانية مع الدخول إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب.

• حصل على المجسّم الذهبي ومفتاح سيارة فاخرة، وواصل المسيرة الذهبية، بعد إنجاز شقيقيه مروان وعلي.



أبطال النسخة الـ 31:

1- «حشيم 199»، النوخذة حسن المرزوقي.

2- «أطلس 12»، النوخذة أحمد راشد السويدي.

3- «الوصف 87»، النوخذة محمد حمد الغشيش.

4- «زلزال 25»، النوخذة محمد عبدالله المرزوقي.

5- «هداد 116»، النوخذة علي ثاني الرميثي.

السجل الذهبي

1991: العوير 47 (43 قدماً)

1992: فارس 46 (43 قدماً)

1993: منصور 36 (43 قدماً)

1993: الأزيب 22 (60 قدماً)

1994: براق 30 (60 قدماً)

1995: براق 30 (60 قدماً)

1996: سردال 83 (60 قدماً)

1997: سردال 83 (60 قدماً)

1998: الجيون 17 (60 قدماً)

1999: داس 45 (60 قدماً)

2000: الرائد 92 (60 قدماً)

2001: براق 30 (60 قدماً)

2002: براق 30 (60 قدماً)

2003: الزير 16 (60 قدماً)

2004: غازي 103 (60 قدماً)

2005: الزير 16 (60 قدماً)

2006: غازي 103 (60 قدماً)

2007: أطلس 12 (60 قدماً)

2008: الزير 16 (60 قدماً)

2009: القفاي 4 (60 قدماً)

2010: زلزال 25 (60 قدماً)

2011: دلما مارين 16 (60 قدماً)

2012: الساحل 31 (60 قدماً)

2013: غازي 103 (60 قدماً)

2014: براق 33 (60 قدماً)

2015: غازي 103 (60 قدماً)

2016: زلزال 25 (60 قدماً)

2017: زلزال 25 (60 قدماً)

2018: غازي 103 (60 قدماً)

2019: الشقي 96 (60 قدماً)

2021: نمران 211 (60 قدماً)

2022: حشيم 199 (60 قدماً)

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