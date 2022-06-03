محللون يختارون كايو وحارب ومبخوت كأفضل ثلاثي هجوم في اختبار أستراليا

المصدر: منصور السندي ■ دبي

اختار رياضيون ومحللون فنيون التشكيلة الأنسب التي سيلعب بها منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مباراته الحاسمة المرتقبة أمام منتخب أستراليا، الثلاثاء المقبل، على استاد أحمد بن علي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، مشيرين إلى أنها تتشكل بنسبة كبيرة من العناصر نفسها التي خاضت مباراتي العراق وكوريا الجنوبية الأخيرتين مع إمكانية إجراء تغييرات طفيفة بوجود لاعب أو اثنين فقط، خصوصاً بعد عودة المهاجم علي مبخوت الذي غاب عن مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة، مؤكدين أهمية اختيار العناصر الأكثر جاهزية كون هذه المباراة تُعد مصيرية، ولا تحتمل أي نوع من المغامرة.

ودشن المنتخب، معسكره الإعدادي في الدوحة عقب وصوله إليها قادماً من دبي، وذلك بمشاركة 29 لاعباً من أصل 30 بعد استبعاد عبدالله النقبي بداعي الإصابة.وكان الأبيض قد خاض مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة التي فاز فيها بهدف نظيف سجله اللاعب حارب سهيل بتشكيلة أساسية ضمت اللاعبين: خالد عيسى في حراسة المرمى، ووليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وعبدالعزيز هيكل في الدفاع، وبندر الأحبابي وماجد حسن وعبدالله رمضان ومحمد عباس في الوسط، وكايو كانيدو وحارب عبدالله سهيل في الهجوم وغاب عن التشكيلة علي مبخوت.

وقال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب مباراته أمام أستراليا تعد حتى الآن غير واضحة كون المدرب جرّب 24 لاعباً أمام غامبيا خلال المباراة الودية الأخيرة التي جمعت المنتخبين في إطار تحضيرات المنتخب للقاء أستراليا»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «التشكيلة تعد موجودة في ذهن المدرب أروابارينا وأنه سيختار اللاعب الأنسب الجاهز بنسبة 100% كون هذه المباراة لا تحتمل أي نوع من المغامرة باعتبارها مصيرية ولابد أن يلعبها المنتخب بذكاء، وذلك بعدم مجاراة المنتخب الأسترالي في عملية القوة والالتحامات كون أن المنافس يتفوق في هذا الجانب».

وأضاف «التشكيلة المتوقعة لن تختلف كثيراً عن تلك التي خاض بها المنتخب مباراتيه الأخيرتين أمام العراق وكوريا الجنوبية، وفي حال حدث تغيير فإنه سيكون بتواجد عنصر أو عنصرين اثنين».

وأكمل «أتوقع أن يدفع المدرب في حراسة المرمى بالحارس خالد عيسى وفي الدفاع وليد عباس وخليفة الحمادي وبندر الأحبابي وخالد الظنحاني وفي خط الوسط عبدالله رمضان وعلي سالمين بجانب وجود عبدالله حمد وفي الهجوم حارب سهيل وكايو كانديو».

وعن الطريقة الأنسب التي يمكن أن يخوض بها المنتخب المباراة أكد عبدالرحمن محمد أن «طريقة 4-5-1 هي الأنسب لمواجهة استراليا، معتبراً أنه مهم جداً قيام لاعبي الأطراف بمساندة خط الوسط عندما يفقد المنتخب الكرة».

من جهته، قال مدرب عجمان وفريق الإمارات السابق والمحلل الفني أيمن الرمادي: «لا أستطيع الحكم على التشكيلة كونها ستكون متاحة للمدرب حسب المعطيات المتوافرة أمامه، لكن الأهم هو إشراك اللاعب الجاهز، لكن في تقديري أن هناك لاعبين يمثلون العمود الفقري للمنتخب أبرزهم الحارس خالد عيسى».

وأكمل الرمادي «في حالة لعب المدرب بطريقة 4-3-3 فإنني أعتقد أن المهاجمين الثلاثة سيكونون هم كايو وحارب عبدالله سهيل وعلي مبخوت»، معتبراً في الوقت نفسه أن «أروابارينا يمكن أن يلعب بطريقة 4-5-1، وقد تتغير إلى الهجوم أثناء اللعب إلى طريقة 4-3-3».

وتابع «لا أدري من هم اللاعبون الأكثر جاهزية، لكن يمكنني توقع اختيار نحو 80% من التشكيلة وبقية اللاعبين طبعاُ حسب رؤية المدرب في نهاية الأمر، لذلك فإنه في تقديري فإن اللاعبين الأقرب للوجود في التشكيلة هم في حراسة المرمى خالد عيسى وفي الدفاع خليفة الحمادي ووليد عباس بجانب وجود عبدالعزيز هيكل ومحمد العطاس، فضلاً عن وجود علي سالمين وعبدالله رمضان، إضافة إلى الثلاثي حارب عبدالله سهيل وكايو ومبخوت».

أما الحارس الدولي السابق والمحلل الفني عبدالقادر حسن، فقال: «مهم جداً أن يكون المنتخب جاهزاً للقاء أستراليا، خصوصاً من ناحية التحضير الذهني والنفسي والبدني»، مشدداً على أن «المنتخب في تقديره جاهز من الناحية البدنية من خلال خوض اللاعبين لمباريات الدوري والموسم الكروي المنصرم».

وعن الطريقة الأنسب التي يمكن أن يلعب بها المنتخب مباراة أستراليا، قال عبدالقادر حسن، إن «طريقة اللعب يحددها المدرب، وذلك حسب معرفته بالفريق الخصم ومراكز القوة والمباريات التي خاضها»، مضيفاً أنه من الصعب تحديد طريقة اللعب وبإمكانه أن يشير إلى التشكيلة المتوقعة من وجهة نظره من خلال نظره عامة لكنها لا تعكس الواقع، ويمكن أن تؤدي إلى نوع من التشويش، مشيراً إلى أن المدرب سيضع التشكيلة المناسبة وفقاً للإمكانات المتاحة أمامه.

وبخصوص رأيه في التشكيلة المناسبة التي يمكن أن يخوض المنتخب بها مباراة أستراليا المرتقبة، قال عبدالقادر حسن «لا أتوقع أن تختلف كثيراً عن تلك التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية».

• المنتخب يخوض مباراته الحاسمة أمام أستراليا في ملحق المونديال الثلاثاء المقبل.

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