4 بطاقات حمراء لكلباء.. عجمان يصطاد «الصقور» وشباب الأهلي يختمها بهدف «الموهوب»

المصدر: معاذ كمبال ومحمد فاضل ■ أبوظبي والشارقة

أشهر الحكم عامر الضبيع البطاقة الحمراء في وجه ثلاثة من لاعبي اتحاد كلباء ومدربهم الأوروغوياني خورخي دا سيلفا خلال مواجهة بني ياس، أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة 26 «الأخيرة» من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما شهدت الجولة فوز شباب الأهلي على مضيفه خورفكان 2-1، بعد تألق الموهوب خالد الأصبعي صاحب هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من المواجهة، وتغلب عجمان على الإمارات 3-1.

في المباراة الأولى، صادقت تقنية الإعادة التلفزيونية «الفار» على القرارات التي اتخذها حكم اللقاء في مواجهة لاعبي اتحاد كلباء، بداية من طرد الحارس جمال إسماعيل في الدقيقة الثانية حينما ارتكب خطأ فادحاً خلال محاولته مراوغة مهاجم أصحاب الأرض حمدان المهري، وهي المخالفة التي حصل بموجبها السماوي على ركلة جزاء جاء منها هدف المباراة الأول بواسطة محترفه الأرجنتيني نيكولاس خمينيز في الدقيقة السادسة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الثانية في وجه البيروفي، ويلدر كارتجينا في الدقيقة 40 لاستخدام اللاعب مرفقه الأيمن خلال كرة مشتركة مع حمدان المهري، وطرد الحكم أيضاً مدافع اتحاد كلباء محمد يوسف بسبب دخوله بخشونة من الخلف على القدم اليمنى للاعب بني ياس، نيكولاس خمينيز. وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن اتحاد كلباء استطاع إدراك التعادل بواسطة لاعبه عبدالعزيز حمد في الدقيقة 53 من كرة ثابتة، لكن مدرب «النمور» دا سيلفا لم يهنأ بالهدف كثيراً، إذ حصل هو الآخر على بطاقة حمراء في الدقيقة 61 بسبب نقاش ساخن بينه وبين الحكم المساعد.

وأصبح رصيد «السماوي» 31 نقطة واتحاد كلباء 28 نقطة.

وفي المباراة الثانية، التي شهدت مستوى فنياً جيداً بين شباب الأهلي ومضيفه خورفكان، تبادل الفريقان الهجمات على المرمى طوال دقائق المباراة، خصوصاً من جانب خورفكان، على الرغم من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 28 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح خورفكان الأهداف عن طريق البرتغالي بربوزا من ضربة جزاء (11)، بينما سجل هدفي شباب الأهلي غوستافو (22)، وخالد الأصبحي (90).

وفي مباراة ثالثة، فاز عجمان على فريق الإمارات 3-1، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، وبقي (الصقور) في المركز الأخير بـ10 نقاط. وأحرز لعجمان لاعبه التونسي فراس بالعربي (5 و67)، والبرازيلي ليوناردو (92)، فيما سجل للإمارات المهاجم العاجي جوزيف (42).

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