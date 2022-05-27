الظفرة يشهد تغييرات جذرية الموسم المقبل

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حصلت شركة كرة القدم بنادي الظفرة على فرصة ذهبية لتنفيذ المشروع الجديد الخاص بترميم الفريق، وتحويله 180 درجة من نادٍ يكافح على البقاء إلى فريق منافس على الألقاب، وذلك بعد أن تجنب الهبوط إلى دوري الهواة بصورة مثيرة، وتمسك بالأمل حتى الجولة الأخيرة من البطولة، قبل أن يحسم البقاء بالفوز على العروبة في الجولة الأخيرة أول من أمس 2-1.

وكشف مصدر في نادي الظفرة لـ«الإمارات اليوم» أن الموسم المقبل سيشهد تغييرات جذرية في جميع النواحي في سبيل تحويل الفريق للمنافسة على الألقاب، واعداً بأن يشاهد الجميع فريقاً آخر، بعد أن عانى في الموسم الحالي سوء النتائج وكان قريباً من مغادرة دوري أدنوك للمحترفين.

وعلى مدار خمس سنوات وتحديداً منذ موسم 2016-2017 حين أنهى البطولة في المركز السابع بـ35 نقطة، ظل الظفرة يعاني لضمان البقاء بين المحترفين رغم تأهله لنهائي كأس رئيس الدولة مرتين، وهو ما تكرر في الموسم الحالي، والذي كان الأصعب بين المواسم الأخرى كونه انتظر حتى الجولة الأخيرة ليحقق بقاءه.

وكان الظفرة يحتاج نقطة فقط لضمان البقاء لكنه حقق الفوز على العروبة وبلغ النقطة 24، بينما هبط الأخير بعد تجمد نقاطه عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير، ليرافق «الصقور» إلى الهواة.

من جانبه، عبر مدرب الظفرة، المغربي بدرالدين الإدريسي عن سعادته ببقاء الفريق مع المحترفين، مؤكداً أن قيادته لبقاء الفريق هو ردّ جميل لمجلس إدارة النادي على الثقة التي منحها إياه للإشراف على الفريق.

وقال في المؤتمر الصحافي: «سيظهر الظفرة في الموسم المقبل بشكل مختلف سواء معي أو مع مدرب آخر، وأنا متقبّل لأي قرار تتخذه الإدارة، وسأكون سعيداً به». وأضاف الإدريسي الذي كان تولى مهمة الإشراف على الفريق في مارس الماضي: «الجميع كان على قدر المسؤولية، وأشكر اللاعبين على تضحياتهم. والاستمرار في المحترفين إيجابي رغم الظروف الصعبة منذ بداية الموسم».

وبدوره، أكد مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدي أنهم كافحوا حتى اللحظات الأخيرة لتحقيق الانتصار على الظفرة، وأن الأخير استغل المساحات في صفوفهم وحقق الفوز، معرباً عن أمله في أن يعود الفريق لمصاف أندية المحترفين مجدداً في الموسم المقبل. وقال في المؤتمر الصحافي: «أشكر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني ومجلس الإدارة الذي وفّر لنا كل شيء، وفخور أنني دربت العروبة، وقد كافحنا من أجل البقاء حتى الرمق الأخير».

الظفرة حسم البقاء في آخر جولة بالموسم بعد الفوز على العروبة 2-1.

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