النسخة 14 لدوري المحترفين تختتم اليوم.. «العين زعيم»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

يسدل الستار اليوم على النسخة الـ14 لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء الجولة 26 «الأخيرة»، التي ستشهد تتويج فريق العين بلقب المسابقة، عقب المواجهة التي ستجمعه في الساعة 9:00 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد أمام ضيفه الشارقة، في لقاء يخوضه كتحصيل حاصل، بعد أن كان قد ضمن الفوز باللقب منذ ثلاث جولات، وللمرة الـ14 في تاريخ النادي «رقم قياسي».

وفي بقية المباريات، يستقبل خورفكان «28 نقطة» في الساعة 6:15 عصراً ضيفه شباب الأهلي «39 نقطة» على استاد صقر بن محمد القاسمي، وبدوره يخرج اتحاد كلباء «27 نقطة» ليحل ضيفاً على بني ياس «30 نقطة» في الشامخة في الساعة 6:15، فيما يودع فريق الإمارات «10 نقاط» أندية دوري المحترفين أمام عجمان «32 نقطة» في الساعة 9:00 مساءً بعد هبوطه الرسمي.

وقال مصدر عيناوي رسمي لـ«الإمارات اليوم» إنه سيتم اقتصار مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري على تسليم الميداليات ودرع البطولة، وذلك حداداً على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأضاف المصدر أن اللاعبين الدوليين في فريق العين، خالد عيسى وبندر الأحبابي ويحيى نادر وكايو كانيدو، سيحظون بفرصة مشاهدة المباراة من المدرجات، على أن يشاركوا في مراسم التتويج، بينما سيكون الثنائي الدولي التوغولي لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، في تشكيلة المدرب لخوض اللقاء.

وتكتسب مباراة اليوم أهمية في سعي العين لوداع جماهير بأفضل طريقة، من خلال تحقيق الانتصار في مواجهة الشارقة الذي حرمهم من فرصة الفوز باللقب من دون هزيمة، إذ كان «الزعيم» خسر في لقاء الذهاب بين الفريقين بهدفين نظيفين.

وأمام العين فرصة لتعزيز رصيده القياسي في عدد النقاط في موسم واحد، إذ يملك حالياً 64 نقطة، فيما كان أكبر عدد وصل إليه من النقاط هو 62، حينما فاز بلقب الدوري في موسم 2012-2013، وفي حال نجح الفريق في الفوز، فإنه سيصل إلى النقطة 67 كأعلى عدد من النقاط يجمعه الفريق، ولكنه سيكون بنقطة واحدة خلف الجزيرة صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق جمعاً للنقاط في موسم واحد بحصوله على اللقب في موسم 2016-2017، وفي رصيده 68 نقطة.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، يبحث مهاجم الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو، عن التتويج بلقب هداف المسابقة من خلال تعزيز رصيده من الأهداف الذي يبلغ 26 هدفاً حالياً، بفارق 12 هدفاً مع منافسه مهاجم فريق الوحدة، البرازيلي جواو بيدرو، صاحب الـ 14 هدفاً.

4 لحظات بارزة لريبروف أبرزها الفوز ببطولتين

والتساوي مع زوران عاش مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، لحظات استثنائية خلال الموسم مع «الزعيم»، ليكتب اسمه في قائمة قصيرة من المدربين الذين نجحوا في تحقيق لقب الدوري في عامهم الأول مع الفريق، كما أنه من بين القلائل الذين تمكنوا من التتويج بلقبين في موسم واحد، ليؤكد بذلك المدرب أنه كان ولايزال الخيار الأنسب لقيادة الفريق في المواسم المقبلة، علماً بأن عقده ينتهي مع الفريق نهاية الشهر الجاري، ولم يتم تجديده حتى الآن.

وفاز ريبروف بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وهي المرة الـ14 في تاريخ النادي، إضافة إلى بطولة كأس رابطة المحترفين للمرة الثانية، وبعد انتظار دام 13 عاماً منذ أول لقب كان قد توج به في عام 2008/2009، كما أنه احتكر جائزة أفضل مدرب التي تقدمها رابطة دوري المحترفين منذ بداية الموسم الحالي، بفوزه بها سبع مرات على التوالي، وأظهر المدرب نجاحه مبكراً، إذ استطاع معادلة أفضل انطلاقة للعين في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين بالفوز في أول أربع جولات متتالية، التي كانت مسجلة باسم الكرواتي زوران ماميتش.

وحقق المدرب رقماً قياسياً آخر في جمع أكبر عدد من النقاط في موسم واحد، يمتلك حالياً 64 نقطة، بينما كان أكبر رصيد من النقاط جمعه سابقاً هو 62 حينما تمكن في التتويج في موسم 2012-2013، وأمام المدرب فرصة للتعزيز الرقم، إذ في حال الفوز على الشارقة سيصل إلى النقطة 67 ليرفع بذلك سقف النقاط في المواسم المقبلة.

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