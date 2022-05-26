بني ياس يستقبل كلباء في الشامخة

المصدر: الإمارات اليوم

يشهد ملعب الشامخة في الساعة 6:15 من عصر اليوم مواجهة بني ياس أمام ضيفه اتحاد كلباء، في لقاء يشترك فيه الفريقان في رغبة الفوز من أجل تحسين المراكز في جدول الترتيب بنهاية الموسم، ويأمل «السماوي»، صاحب المركز التاسع، الانتصار للوصول إلى النقطة 33، التي قد تمنحه مركزاً أفضل من الحالي، وفي المقابل يسعى اتحاد كلباء هو الآخر لحصد النقاط كاملة، طمعاً في المركز العاشر.

وعلى الرغم من أن الفريقين ضمنا البقاء في دوري المحترفين، لكنّ كلاً منهما يرغب في إنهاء الموسم بشكل قوي.

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