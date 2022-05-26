الظفرة يواصل اللعب مع الكبار.. «وداعاً العروبة»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حقق فريق الظفرة فوزاً مثيراً على ضيفه العروبة بهدفين لهدف، ليضمن بذلك بقاءه رسمياً ضمن أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 26 «الأخيرة» من المسابقة، إذ رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمدت نقاط العروبة عند 18 ليهبط رفقة الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى.

وقدم «فارس الظفرة» أفضل مبارياته خلال الموسم إذ خاض اللقاء بصورة هجومية كاملة واستفاد من النقص العددي في صفوف منافسه الذي أكمل اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد حصول لاعبه ابولاينير كاك على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 40، بسبب تدخله العنيف خلال محاولته إيقاف مهاجم الظفرة جويلهرم اوجوستو.

وكان الظفرة يكفيه التعادل بأي نتيجة على أقل تقدير ليتجنب الهبوط، لكن لاعبيه أظهروا أفضل ما لديهم على مدار شوطي اللقاء، بالإضافة إلى الوقت الإضافي الذي وصل إلى 12 دقيقة بواقع ست دقائق وقتاً إضافياً في كل شوط، لينجحوا في الخروج بثلاث نقاط ثمينة.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بالنتيجة منذ الدقيقة 15 حينما قص مهاجم العروبة محمد خلفان شريط الأهداف من كرة رأسية منحت زملاءه في الفريق أريحية كبيرة لفترة قصيرة، لكون أن الفوز وحده كان يكفي الفريق، لكن الفريق افتقد لعامل التركيز بعدها.

ومع مرور الوقت دخل أصحاب الأرض في أجواء اللقاء وأدركوا هدف التعادل بواسطة وليد عمبر في الدقيقة 28، مستفيداً من التمريرة المتقنة التي وصلته من زميله السنغالي ماكيتي ديوب، وهو الهدف الذي شحن من معنوياتهم مجدداً ومكنهم من السيطرة على مجريات اللقاء.

واستغل الظفرة النقص العددي في فريق صفوف منافسه بعد خروج ابولاينير كاك بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 40، ليستحوذوا على الكرة أفضل، لكن منافسهم تخلى عن مناطقه الخلفية بالكامل في الشوط الثاني أملاً في تسجيل هدف التقدم.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني لكن الظفرة كان حاسماً وخطف هدف الانتصار في الدقيقة 89 بواسطة سهيل المنصوري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي أكد بها بقاء الفريق مع أندية المحترفين في الموسم المقبل.

وانخرط مدرب فريق الظفرة، المغربي بدرالدين الإدريسي في نوبة بكاء عقب نهاية المباراة، لكونه نجح في إبقاء الفريق في دوري المحترفين، بعد أن كسب الرهان عقب توليه مسؤولية تدريب الفريق في شهر مارس الماضي في توقيت صعب خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي.

ووقف لاعبو الظفرة والجهاز الفني في ممر شرفي عقب نهاية اللقاء، ومرّ لاعبو العروبة عبره في بادرة من لاعبي الظفرة لرفع معنويات لاعبي العروبة الذين هبطوا إلى دوري الدرجة الأولى.

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