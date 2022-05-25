رياضيون: قائمة أروابارينا لمواجهة أستراليا تثبت متابعته الدقيقة للدوري

المصدر: منصور السندي - دبي

أكّد رياضيون أن القائمة التي اختارها المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، وضمت 30 لاعباً، تمهيداً لمواجهة منتخب أستراليا في السابع من يونيو المقبل في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، تثبت متابعته الدقيقة لدوري أدنوك للمحترفين، مشيرين إلى أنها ضمت أفضل العناصر التي برزت بشكل مميز مع فرقها في الدوري، مؤكدين أن هؤلاء اللاعبين يعتبرون في قمة الجاهزية البدنية، لافتين إلى أن عودة لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن إلى صفوف المنتخب مجدداً يشكل إضافة كبيرة للأبيض، نظراً لخبرته الكبيرة ومهاراته الفنية العالية، مؤكدين أهمية اختيار الوقت المناسب للدفع به، متمنين أن يصل عموري إلى الجاهزية الفنية المطلوبة بنسبة 100%.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «مدرب المنتخب الوطني ركز في اختياراته للاعبين على العناصر الأكثر جاهزية من الجوانب كافة، سواء الفنية أو البدنية أو المعنوية، وكذلك ركز على اللاعبين الذين يمكن أن يخدموا خططه الفنية ويقوموا بتطبيقها على الوجه الأمثل، ودون شك فإن قائمة المنتخب المختارة ضمت أفضل اللاعبين الذين ظهروا مع فرقهم في الدوري بمستويات فنية مميزة».

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار قائمة ضمت 30 لاعباً استعداداً للقاء المرتقب أمام أستراليا الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من يونيو المقبل، إذ سيخوض المنتخب مباراة ودية أمام غامبيا يوم 29 الجاري قبل السفر إلى الدوحة يوم 30 من الشهر ذاته لخوض اللقاء المرتقب في الملحق الآسيوي.

ورأى مدرب المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني الدكتور عبدالله مسفر، أن القائمة المختارة تعد الأبرز حالياً، مشيراً إلى أن ذلك يثبت أن المدرب أروابارينا متابع جيد للدوري وكان يتواجد في جميع المباريات في الدوري، حتى مساعدو مدرب المنتخب كانوا يتواجدون في مباريات الدوري بعكس المدرب السابق مارفيك، مؤكداً أن العناصر المختارة في القائمة الجديدة للمنتخب هي عناصر تألقت مع فرقها وتستحق الوجود في المنتخب خلال مباراته المرتقبة أمام أستراليا.

وأضاف مسفر: «مدرب المنتخب أخذ فترة كافية لمتابعة اللاعبين خلال مباريات الدوري، وهذه الفترة كونت عنده صورة عن اللاعبين الذين يمكن أن يخدموه في الفترة المقبلة، لذلك ركز في اختياراته على اللاعبين الأكثر جاهزية وعلى المستوى الفني للاعبين، كما أن المدرب اعتمد في القائمة على حسب خياراته الفنية خلال مباراة أستراليا، ومن بعدها مباراة منتخب بيرو في حال نجح أولاً في تخطي عقبة أستراليا».

وشدد عبدالله مسفر على أن مباراة استراليا تحتاج الى نوعية معينة من اللاعبين، تتصف بالتميز في الجانبين البدني والمهاري، فضلاً عن السرعة الجيدة.

وتابع: «القائمة ضمت نخبة من اللاعبين الذين تألقوا ولابد من وجودهم أساسيين في القائمة، مثل حارس مرمى العين خالد عيسى، وكذلك لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن، ولا أعتقد أن هناك من يعلق على القائمة التي اختارها المدرب بشكل سلبي، كونها الأفضل والأجهز». وبخصوص عودة عموري إلى صفوف المنتخب مجدداً أكد مسفر أن عموري يعد إضافة للمنتخب، لكن لابد من اختيار الوقت المناسب للدفع به، معتبراً أن الكل سعيد بعودة عموري للمنتخب، لكن جاهزيته البدنية لم تصل إلى المستوى المطلوب بنسبة كبيرة، مشدداً على أن عموري يشكل إضافة كبيرة في حال تم الاعتماد عليه في أوقات من المباراة، كون أن لديه قدرة كبيرة في التحكم في الكرة وفي رتم اللعب والسيطرة، مؤكداً أنه في ظل غياب عموري وكذلك خلفان مبارك، في الفترة الماضية، فإن المنتخب بات من دون صانع ألعاب، لافتاً إلى أن غياب لاعب الوصل ليما أيضاً كان مؤثراً جداً في المنتخب.

وقال مسفر: «عودة عموري تدعم المنتخب والجانب الخططي للمدرب، وفي هذا الخصوص يجب أن نشكر مدرب شباب الأهلي مهدي علي الذي منح الفرصة لعموري للمشاركة في الفترة الماضية مع شباب الأهلي».

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد أنه كان متوقعاً أن لا تخرج القائمة من الأسماء التي تم اختيارها أخيراً، معتبراً أن العناصر المختارة تُعد الأبرز حالياً، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب أدرى بما يريده في الفترة الماضية.

وبشأن عودة عموري للمنتخب مجدداً بعد غياب طويل أكد أن اللاعب يمكن أن يفيد المنتخب في فترات من المباراة، مشدداً على أهمية قيام المدرب بتجهيزه خلال فترة الإعداد التي تسبق مباراة أستراليا.

بدوره، شدّد مدرب نادي الجزيرة الحمراء معتز عبدالله على أن القائمة المختارة من اللاعبين للمنتخب الوطني جاءت متوازنة بين العناصر الشابة وصاحبة الخبرة، مؤكداً أهمية تثبيت التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها المنتخب المباراة، كون أن الفترة الماضية لم يكن هناك استقرار في التشكيلة الأساسية التي تشهد تغييراً في كل مباراة. ووصف معتز عبدالله عودة عموري للمنتخب بالمهمة جداً كونه يعد عنصراً مهماً في صفوف المنتخب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع أن يصنع عموري لوحده الفارق، نظراً لاعتماد المنتخب الأسترالي على الجانب البدني بشكل كبير.

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