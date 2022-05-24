كايو لوكاس.. ورقة كوزمين الرابحة وصانع أفراح «الملك»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

سطع نجم فريق الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس في الموسم الحالي، على الرغم من إخفاق فريقه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وخروجه مبكراً من الدور الأول لدوري أبطال آسيا. ويعتبر كايو أبرز ورقة رابحة في يد مدرب الفريق، الروماني أولاريو كوزمين، وهو ما تشهد عليه أرقام اللاعب في الموسم الحالي، والذي قاد فيه «الملك» إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وكذلك إلى المركز الثاني بدوري أدنوك للمحترفين، قبل جولة من ختام الموسم. وآخر أهداف كايو كان هدفه في شباك فريق الإمارات بالجولة 25 أول من أمس، حيث فاز الشارقة 2-1، وقبل ذلك ثنائية في الفوز برباعية نظيفة على بني ياس في الجولة 24.

وتؤكد الأرقام قوة كايو التهديفية في الموسم الجاري، إذ سجل 13 هدفاً من أصل 45 للشارقة في الدوري، ما جعله رابعاً في صدارة الهدافين، منها هدفان من الجزاء. وتميز كايو كذلك بصناعة ستة أهداف لزملائه، علماً أن الشارقة حقق حتى الآن الفوز في 17 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر في خمس من أصل 25 مباراة، منها الفوز في المباريات السبع السابقة على التوالي. وشارك كايو في 18 مباراة، بدقائق إجمالية بلغت ١٥٦٢ دقيقة، وتبلغ قيمته السوقية بحسب موقع (ترانسفر ماركت) 4 ملايين يورو حالياً.وفي الكأس، كانت أهداف كايو حاسمة، ففي نصف النهائي أمام الوصل سجل هدفي التعادل والفوز في الإياب، وحسم نتيجة المباراة لمصلحة فريقه في الوقت القاتل، بعدما كان الوصل متقدماً 2-1 حتى الدقيقة 90، ليسجل كايو هدفين على التوالي «90» و«92»، ووضع بذلك فريقه على أعتاب اللقب التاسع في المسابقة حيث يلتقي الوحدة في موعد لم يتم تحديده بعد، حيث تأجل النهائي إلى الموسم المقبل.

ومع الوتيرة التهديفية العالية لكايو في الفترة الأخيرة، كان يمكن لو شارك في المباريات الستة التي غاب عنها أن يرفع من غلته التهديفية أكثر. ووجد كايو نفسه أكثر في ظل القيادة الفنية للمدرب كوزمين، الذي وظفه بشكل يناسب إمكاناته، وهو ما ترجمه إلى أهداف أكثرها كان حاسماً.

ويصف جمهور «الملك» كايو الذي جاء إلى فريق الشارقة في يناير 2020، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي بأنه أيقونة الفريق وصانع أفراحه في الفترة الأخيرة، كونه يظهر دائماً في الأوقات الصعبة التي يحتاجه فيها الفريق. ويشكل كايو ثنائياً متفاهماً مع مواطنه بيرنارد دوراتي، وكذلك مع المهاجم الكونغولي بن مالانغو. ويتميز كايو بمهارات وإمكانات فنية عالية جعلته أحد أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري في الموسم الحالي.

ويعول مدرب الشارقة الروماني كوزمين على كايو باعتباره رجل المهمات الصعبة في العديد من المباريات الكبيرة التي تحتاج إلى لاعب بمواصفات معينة مثل كايو، الذي يعرف تماماً واجباته ومسؤولياته ويقوم بتنفيذ المهام التي يطلبها المدرب على أكمل وجه. ورغم أن عقد اللاعب سينتهي في موسم 2024 الا أنه ينتظر أن تقوم إدارة النادي بالتمديد له للاستمرار مع الفريق تقديراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه حتى الآن.

• يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري، وتبلغ قيمته السوقية حالياً أربعة ملايين يورو.



• شارك في 19 مباراة في الدوري، بدقائق إجمالية بلغت 1562 دقيقة.

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