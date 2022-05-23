المصدر: الإمارات اليوم

قرار

حسمت شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين، بناء على توصية المدرب، قرارها بالاستغناء عن اللاعب الأجنبي الكبير، والبدء في البحث عن لاعب أجنبي بمواصفات محددة يصنع الفارق في صفوف الفريق، لاسيما بعد الموسم المميز الذي قدمه النادي.

تهنئة

غاب مسؤول رياضي عن تهنئة لاعبي رياضة فردية بعد تحقيق العديد من الإنجازات على الرغم من أنه يشغل منصباً مهماً في اللعبة نفسها.

إعداد

بدأ فريق الإمارات الاستعداد للموسم المقبل بعد تأكد هبوطه إلى الهواة، وذلك بمحاولة التوقيع مع عدد من لاعبي الفريق الموسم الجاري لضمان بقائهم الموسم المقبل.

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