"نقطة الوصل" تحيل أوراق الهبوط للعروبة إلى الجولة الأخيرة

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

أبقى العروبة على آماله قائمة في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، على الرغم من تعادله الإيجابي أمام ضيفه الوصل بهدف لكل منهما. وتقدم العروبة عن طريق محمد خلفان"33"، وتعادل للوصل أوليفيرا "51". وبات العروبة مطالبا بالفوز على الظفرة في المواجهة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري، والتي ستقام على ملعب الظفرة. ويتقدم الظفرة على العروبة بثلاثة نقاط، بعدما فاز الأول على النصر اليوم 2/1.

وتنص لوائح رابطة المحترفين على الأخذ بنتائج المواجهات المباشرة لتحديد الفريق الهابط أو بطل المسابقة. وانتهى لقاء الدور الأول بين العروبة والظفرة بالتعادل 1/1، ما يعني أن الفريق الذي سيرافق فريق الإمارات إلى الهواة سيتحدد في الجولة الأخيرة.

وفشل العروبة في الخروج بالنتيجة التي كان ينتظرها في مباراة الوصل رغم الأفضلية التي كان عليها في معظم أوقات المباراة. وظهرت الدوافع لدى العروبة في بداية المباراة لإحراز التقدم، وسنحت لهم فرصة أولى عن طريق محمد خلفان بانفراد بالمرمى، وأنقذها الحارس حميد عبد الله. وجاءت الفرصة على طبق من ذهب لأصحاب الأرض الذين تحصلوا على ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة انبرى لها مونيز ووضعها خارج المرمى.

ولكن العروبة استمر على حماسه وتعددت محاولاته للتسجيل حتى نجح سعيد عبيد من القيام بعمل مميز من جهة اليمين ووزع كرة أرضية إلى محمد خلفان لم يجد أدني صعوبة في التسجيل منها. ولكن أداء الوصل تحسن مع بداية الشوط الثاني وشكلت هجماته المرتدة خطورة واضحة على مرمى الحارس أحمد الحوسني، والذي أنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة الا أنه فشل في التعامل مع تسديدة جسلبيرتو أوليفيرا، بعد تمريرة مثالية لعبها له عبد الله صالح وسدد أرضية على يسار الحارس.

وحاول العروبة الضغط على الوصل للعودة للتقدم، لكن الفريق وضح عليه الإرهاق والتعب، بعد المجهود الكبير الذي قام به لاعبيه في الشوط الأول لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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