طاقم أوزبكي يُدير مواجهة المنتخب أمام أستراليا في "ملحق المونديال"

المصدر: الإمارات اليوم

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي المقررة في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من شهر يونيو المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويضم الطاقم ايلجير تانتاشي (حكم ساحة)، وأندريه تسابنكوف (مساعد أول)، وتيمور جاينولين (مساعد ثان)، وهيونغ جين من كوريا الجنوبية (حكماً رابعاً)، ومحمد تقي من سنغافورة (حكم فيديو)، وكذلك مينغ فو من الصين (مساعد حكم فيديو مساعد).

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