رياضة الفروسية.. اهتمام كبير وإشعاع عالمي

المصدر: الإمارات اليوم

أَولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، رياضة الفروسية اهتماماً كبيراً محلياً وعالمياً، وتم التوجيه بتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات داخل الدولة وخارجها، سواء كانت سباقات الخيول العربية الأصيلة، أو بطولات القدرة والتحمل، أو جمال الخيل، أو قفز الحواجز.

ومثلت سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وكأس دبي العالمي، ومهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقدرة للسيدات؛ علامة فارقة في تاريخ سباقات الخيول في العالم، إذ تعد الأكبر حجماً وقيمة للجوائز، إضافة إلى تنوع انتشارها في مختلف المضامير وميادين الخيل العالمية، وإقامتها بشكل مستمر.

ومن بين الأحداث البارزة أيضاً استضافة الأولمبياد الخاص العالمي في 2019، واستضافة بطولة العالم للألعاب القتالية «يو إف سي» في نسخ عدة اعتباراً من عام 2010.

كما تتم استضافة السباق الختامي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 سنوياً منذ 2009، واستضافت الإمارات على مدار الأعوام الماضية العديد من بطولات العالم في معظم رياضات العالم مثل السباحة والمبارزة والكاراتيه والقوة البدنية والرماية، والغولف، والكريكيت، والمواي تاي القتالية.

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