رياضيون: محمد بن زايد.. بصمته على الرياضة كبيرة وخير داعم للرياضيين

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أبدى رياضيون سعادتهم بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، مؤكدين أنه سيكون خير خلف لخير سلف، وسيكمل مسيرة النهضة والتطور في الدولة في مختلف المجالات، ومن ذلك القطاع الرياضي، مؤكدين أن سموه ظل دائماً داعماً قوياً للرياضة وللرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، لافتين إلى أنهم متفائلون بأن «رياضة الإمارات ستواصل خلال تولي سموه رئاسة الدولة التطور والازدهار الكبير في مختلف الألعاب، وصولاً إلى منصات التتويج الرياضية العالمية».

وقالوا خلال حديثهم لـ«الإمارات اليوم»: «لا شك أن بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كبيرة وواضحة، وشملت كل الألعاب دون استثناء، وكل الفئات الرياضية والرياضيين في الدولة، وهذا الدعم الكبير مكّن رياضة الإمارات من الوجود القوي في المحافل الرياضية العالمية المختلفة».

وأشاروا إلى التطور والنقلة الكبيرة التي شهدتها رياضة الجوجيتسو خلال فترة قصيرة جداً، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبير الذي وجدته من سموه.

خليفة الجرمن: طموح عالٍ

وقال رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن «دولة الإمارات حباها الله بقيادة رشيدة»، وأوضح الجرمن أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد، وسياسي محنك، ورياضي من الطراز الأول، وأسأل الله أن يبارك لدولة الإمارات في رئيسها الجديد، وفي قيادتها الرشيدة، وأن يكمل سموه المسيرة التي بدأها والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله».

وتابع الجرمن «طموح أهل الإمارات دائماً عال، ليس فقط في المجال الرياضي، وإنما في مختلف المجالات». وأكمل خليفة الجرمن «بالنسبة لنا كرياضيين، فإن قيادة الدولة وفّرت كل الأمور للقطاع الرياضي بمختلف فئاته».

ناصر اليماحي: قريب من الشباب

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دائماً تجده قريباً من الشباب ومن الرياضيين، ويعرف احتياجاتهم، ويعد دائماً داعماً لهم بشكل كبير، واعتاد دائماً مشاركتهم في كل مناسباتهم الرياضية، وكان آخرها حضور سموه المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين بين فريقي العين وشباب الأهلي.

وأشار اليماحي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعطى قوة ومكانة كبيرة لدولة الإمارات على الصعيد الخارجي، مشيراً إلى أن سموه حريص دائماً على التعاون والتآزر والمحبة والسلام والتآخي بين جميع دول العالم.

وتابع اليماحي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتابع دائماً مشاركات أبناء الإمارات في مختلف المشاركات والبطولات، وحريص على إحراز رياضيي الإمارات المراكز الأولى في مختلف المشاركات الخارجية».

محمد اليماحي: استمرار لمسيرة التفوق

بدوره، أكد عضو رابطة المحترفين، محمد عبيد اليماحي، أن الرياضة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستواصل مسيرة التفوق والتطور والازدهار، قائلاً: «سموه رياضي من الطراز الأول، ولطالما كانت توجيهاته واضحة، وهي دعم الرياضة والرياضيين في الدولة في مختلف المحافل الرياضية، وصولاً إلى صعود منصات التتويج المختلفة في كل الألعاب الرياضية».

سليم الشامسي: الهدف منصات التتويج

وقال عضو اتحاد الإمارات لكرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يدعم دائماً الحركة الرياضية، ويساند بقوة ويدعم كل الرياضيين في الإمارات، ومن مختلف الفئات، وفي كل المجالات.

وقال الشامسي «الرياضة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستستمر في رحلة الازدهار والتفوق والنجاح في كل المجالات، حتى نصل إلى كل منصات التتويج العالمية، وهي من الأهداف المهمة للرياضيين».

خليفة الجرمن:

• «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد، وسياسي محنك، ورياضي من الطراز الأول».

ناصر اليماحي:

• «سموه يتابع دائماً مشاركات أبناء الإمارات في مختلف المشاركات والبطولات».

سليم الشامسي:

• «سموه يساند بقوة ويدعم كل الرياضيين في الإمارات، ومن مختلف الفئات».

محمد اليماحي:

• «لطالما كانت توجيهات سموه واضحة بدعم الرياضة والرياضيين».

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