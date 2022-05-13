نجوم منتخب 90: المنتخب على أعتاب فرصة تاريخية.. متفائلون بمباراة أستراليا

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعرب نجوم المنتخب الوطني السابقون، الذين شاركوا في مونديال إيطاليا عام 1990، عن تفاؤلهم بقدرة الأبيض على تخطي عقبة أستراليا في السابع من يوليو المقبل في قطر، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة بقدرة لاعبي الأبيض على بلوغ المونديال، للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، خلال مشاركتهم أمس في احتفالية انطلاق رحلة كأس العالم 2022 من دبي، التي أقيمت في صالة «كوكاكولا مارينا» في دبي قبل وصوله إلى محطته الأخيرة في قطر التي تستضيف البطولة: «أجواء هذه الاحتفالية المميزة بوجود نجمي منتخبي البرازيل وإسبانيا السابقين، ريكاردو كاكا وإيكر كاسياس، ذكرتنا بأجواء وجودنا مع المنتخب بكأس العالم 90، ونتمنى أن يكرر لاعبو المنتخب هذا المشهد بالوصول إلى كأس العالم المقبلة».

وأكد لاعب المنتخب الوطني السابق في مونديال 90، عبدالرحمن محمد، أن بإمكان لاعبي المنتخب تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى كأس العالم 2022، مثلما وجودوا هم في كأس العالم في إيطاليا، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تتكرر هذه المشاركة للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات.

وعبّر عبدالرحمن محمد عن سعادته بأن يكون انطلاق رحلة كأس العالم حول العالم من دبي، مشيراً إلى أن أجواء الاحتفالية التي أقيمت في دبي، أمس، ذكّرته بوصول منتخب الإمارات لكأس العالم «إيطاليا 90»، ومشاركة الإمارات في هذه البطولة، مشيراً إلى أن أهم شيء كان عالقاً في ذاكرته بتلك البطولة خلال مباراة المنتخب الأولى ضد منتخب كولومبيا، عندما رفرف علم الإمارات في سماء البطولة بهذا المحفل العالمي الكبير، وتم عزف السلام الوطني للدولة بين شعوب العالم، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يتكرر هذا المشهد الوطني الرائع من خلال وجود المنتخب في البطولة المقبلة في الدوحة، بعدما جدد أمله في الوصول إلى كأس العالم بخوض مباراة الملحق المؤهل للبطولة أمام أستراليا.

وقال عبدالرحمن محمد: «كل التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة أمام أستراليا، وأن يتخطى هذه المباراة وصولاً للقاء منتخب بيرو في المحطة الأخيرة».

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني السابق خلال مونديال 90، خالد إسماعيل، ثقته بأن يكون لمنتخب الإمارات حظوظ في الوجود بكأس العالم في الدوحة، مطالباً لاعبي المنتخب بعدم اليأس، طالما أن هناك أملاً في الوصول إلى كأس العالم، مشدداً على أن كل الآمال معقودة حالياً على لاعبي المنتخب في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف خالد إسماعيل: «قد تكون المهمة صعبة، وليس هناك شيء يأتي بسهولة، وإنما لابد أن تكون هناك صعوبات»، وطالب لاعبي المنتخب بالقتال خلال مباراتهم المرتقبة أمام أستراليا، مشدداً على أن الأمور تبشر بالخير، وأنه متفائل بوصول المنتخب إلى كأس العالم.

وأكمل «إذا لم يصل المنتخب إلى كأس العالم في هذا الوقت، فإن من الصعب بناء فريق آخر للمرحلة المقبلة».

ورداً على سؤال بشأن أجواء احتفالية انطلاق رحلة كأس العالم حول العالم من دبي، قال خالد إسماعيل: «هذه الأجواء الحلوة والجميلة ذكرتني بأيام تأهل المنتخب في مونديال إيطاليا عام 90 منذ نحو 32 عاماً»، معتبراً أن لاعب كرة القدم إذا لم يصل إلى كأس العالم فإنه لا يشعر بقيمته كلاعب، مشيراً إلى أنه لايزال يتذكر الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب وجود المنتخب في إيطاليا عام 90، مشيراً إلى أنهم شعروا في ذلك الوقت بقيمتهم كلاعبين في منتخب الإمارات.

بدوره، قال حارس مرمى منتخب الإمارات السابق خلال مونديال 90، عبدالقادر حسن، إنه ورغم أن أمام المنتخب الوطني مرحلتين في الوصول إلى كأس العالم، إلا أنه «متفائل بتكاتف الجميع في تجاوز المنتخب للمرحلة الأولى أمام استراليا، ثم المرحلة الثانية أمام منتخب بيرو».

وشدد عبدالقادر حسن على أنه «مع انتهاء الدوري، فإن لاعبي المنتخب سيكونون قد وصلوا إلى مرحلة الجاهزية البدنية والفنية الكاملة قبل مواجهة أستراليا»، معتبراً أن «هذه المباراة بحاجة إلى روح الإصرار والعزيمة من قبل اللاعبين».

وأكد عبدالقادر حسن، تعليقاً على إقامة احتفالية انطلاق رحلة كأس العالم من دبي، أن دولة الإمارات جديرة باستضافة الرحلة الأولى لانطلاق كأس العالم من دبي.

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