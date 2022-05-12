أبرز مدافعي أستراليا يغيب رسمياً عن مباراة الإمارات بسبب الرباط الصليبي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أعلن مدافع المنتخب الأسترالي، هاري سوتار، أن جميع محاولاته فشلت في استعادة لياقته البدنية بشكل كامل للحاق بمباراة «الكنغارو» أمام المنتخب الوطني الإماراتي المقررة يوم السابع من شهر يونيو المقبل على ملعب أحمد بن علي (استاد الريان) في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب الملحق الآسيوي المؤهل للمباراة الفاصلة ضمن مشوار التصفيات النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال سوتار في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إنه فقد الأمل في إمكانية لحاقه بالمباراة الفاصلة نظراً لعدم تعافيه بالكامل من إصابة في الرباط الصليبي، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب أمام السعودية في مشوار التصفيات خلال شهر نوفمبر الماضي، على الرغم من أنه وصل لمرحلة متقدمة من الاستشفاء.

وظل قلب دفاع فريق ستوك سيتي الإنجليزي خياراً مهماً لدى مدرب المنتخب غراهام أرنولد خلال مشوار التصفيات قبل إصابته، لكن آمال اللاعب تحطمت بعد أن أخبره الأطباء بأنه لا يملك أي فرصة للحاق بالمباراة وهو ما جعله يتعهد بتشجيع زملائه خلال مواجهة «الأبيض» من مدرجات الاستاد.

وقال المدافع الذي ولد وترعرع في أسكتلندا وقرر ارتداء قميص أستراليا: «إذا سألت المدرب والطبيب الفيزيائي في نادي ستوك سيتي سيخبرانك أنني أكافح من أجل استعادة لياقتي البدنية قبل شهر يونيو المقبل لأكون مع المنتخب، لكنهما يقولان لي إنه لا توجد فرصة لدي لتحقيق ذلك، لا يمكنني التعافي التام حتى أصبح جزءاً من المجموعة التي ستخوض لقاء الإمارات». وأضاف هاري سوتار: «هنالك احصاءات معروفة عن إصابات الرباط الصليبي تفيد بأن اللاعب إذا تعجل العودة قبل ستة أشهر، فإن فرصة إصابته من جديد بالإصابة ذاتها تزيد بما نسبته 75%، بالنسبة لي لقد مرت خمسة أشهر منذ الإصابة ظللت فيها أركز على العودة لخوض المباريات، أحتاج إلى فترة للوصول إلى كامل لياقتي البدنية وخوض المباريات تدريجياً، لذلك لا أعتقد أنه من الممكن العودة لقائمة المنتخب».

وكافح «الكنغارو» خلال التصفيات الحالية لتفادي المحلق في مشواره نحو التأهل للمرة السادسة لمونديال كأس العالم، لكنه حقق نتائج متواضعة قادته لخوض الملحق بعد أن فاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، وأنهى التصفيات ثالثاً برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب العماني الذي بدوره كان قريباً من الملحق. واعترف مدافع المنتخب الأسترالي بأن مشوار «الكنغارو» لم يكن جيداً، وأنهم كانوا يبحثون عن التأهل المباشر، وقال: «النتائج التي حققناها لم تكن هي ما نريد، لقد كنا نأمل في أن نحقق أفضل منها لكننا مع ذلك لانزال في وضع جيد، لدينا فرصة التأهل مجدداً عن طريق الملحق مثل مشاركتنا السابقة، لدينا حالياً مباراتان، هما كبيرتان ونأمل أن نحقق الانتصار فيهما من أجل التأهل للمونديال».

وكان المدافع الشاب (23 عاماً) حصل على فرصة الانضمام لقائمة «الكنغارو» قبل أن تطأ أقدامه أستراليا، إذ نشأ وترعرع في مدينة أبردين الأسكتلندية وشارك مع منتخب اسكتلندا تحت 17 و19 سنة، لكنه قرر لاحقاً تمثيل أستراليا.

وكشف هاري سوتار أن المجموعة الحالية من لاعبي أستراليا يتميزون بالتفاؤل والإيجابية وأنهم عائلة واحدة، وقال: «قد يكون جميع اللاعبين متوزعين في قارات العالم خلال مشاركتهم مع أنديتهم، لكن بمجرد الوصول لمقر تدريبات المنتخب فإنهم بمثابة عائلة واحدة، ويقدمون كل ما لديهم من أجل الانتصار، علينا جميعاً أن نقف خلف اللاعبين في سعيهم لتحقيق الانتصار في الملحق، وأنا متأكد من أنهم سينجحون في ذلك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news