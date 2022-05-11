مكرمة سخية من حاكم الفجيرة لبطل الدرجة الأولى

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قيمة الإنجازات الرياضية التي تحققها الأندية في البطولات المحلية والعالمية، ودورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في المجال الرياضي، مشيرا سموه إلى ضرورة تشجيع الشباب على مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة في البطولات الرياضية التي تقام داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، فريق نادي دبا الفجيرة بمناسبة فوزه بدرع دوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي 2021- 2022 وتتويجه في البطولة، والتأهل للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة للنادي تحقيقه هذا الإنجاز الهام، مشيدا بمستوى أداء أعضاء الفريق الفني والإداري للنادي خلال البطولة، داعيا سموه إياهم إلى ضرورة الإلتزام بالأخلاق الرياضية ومواصلة الجهود، والاستمرار في تطوير المهارات الفردية للاعبين، والحرص على الإلتزام بالتدريب الجاد لتحقيق أفضل النتائج في الموسم الرياضي القادم، بما يسهم في تعزيز سمعة النادي ومشاركته في المنافسات الرياضية.

وأمر سموه بمنح نادي دبا الرياضي مبلغ 4 ملايين درهم لحصولهم على البطولة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أحمد الضنحاني، إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالشكر والتقدير على هذا اللقاء، كما شكر سموه على المكرمة السخية بتشييد نادي دبا الفجيرة بتكلفة 100 مليون درهم والذي وصلت طاقته الاستيعابية إلى 10 آلاف متفرج، ويتواءم مع متطلبات الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكدا أن دعم سموه الكبير للنادي يمثل عاملا أساسيا في نجاحه ومواصلة إنجازاته خلال المراحل القادمة.

بدورهم، تقدم أعضاء الجهاز الإداري للنادي، واللاعبون، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على الاستقبال، ودعم سموه للرياضيين وتشجيعهم الدائم، بما يسهم في تطوير النادي وتعزيز حضور إمارة الفجيرة في المجال الرياضي.

حضر اللقاء مدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد الضنحاني.

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