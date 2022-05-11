العين يقف أمام «العقدة التاريخية» واللقب

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

تقف «العقدة التاريخية» بعدم الفوز على فريق الجزيرة منذ سبعة أعوام، في استاد هزاع بن زايد، عقبة في طريق العين نحو التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه «رقم قياسي»، وذلك حينما يتواجه الفريقان في الساعة 20:45 من مساء اليوم ضمن الجولة 23 من المنافسة، ويكفي «الزعيم» الانتصار بأي نتيجة ليحتفل باللقب رسمياً قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم ودون انتظار بقية نتائج الفرق المنافسة.

ويأمل لاعبو «الزعيم» في ضرب عصفورين بحجر الانتصار، أوله تحقق اللقب، وثانيه إيقاف سجلهم السلبي على ملعبهم أمام «فخر أبوظبي»، إذ يعود آخر فوز لهم إلى عام 2015، ووقتها انتصر الفريق 3-1، لكن خلال المواجهات اللاحقة في الدوري وكأس رابطة المحترفين لم يتذوق الفريق طعم الانتصار على استاده، «تعادل 4 وخسر 2».

ويدخل «الزعيم» لمواجهة اليوم وهو في صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مطارديه، الوحدة والجزيرة والشارقة، لكنه في الوقت نفسه يأمل في أن لا تلازمه العقدة التاريخية في اللقاء، وهو السيناريو الذي سيزيد الضغط على اللاعبين، خصوصاً أنه سيلتقي بفريق النصر في الجولة القادمة خارج ملعبه. وستكون المواجهة بمثابة فرصة مثالية للفريق للاحتفال مع جماهيره باللقب حال الفوز في اللقاء، إذ غابت الجماهير عن المدرجات في المواجهتين السابقتين في الدوري تنفيذاً لعقوبة من لجنة الانضباط على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة.

وتتعزز صفوف أصحاب الأرض بعودة هداف الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو للقائمة، بعد غيابه عن لقاء الظفرة بداعي الإيقاف، وكان «الزعيم» تأثر بغياب اللاعب، وكانت المعاناة واضحة في ختام الهجمات، قبل أن يتقمص البرازيلي كايو كانيدو دوره، ويسجل هدف الانتصار 1-صفر بصعوبة. من جهة أخرى، يتوقع أن تمتلئ المدرجات بجماهير «البنفسجي» تجاوباً مع دعوة لاعبي فريقها لمساندتهم خلال المباراة، في وقت أعلنت فيه مجموعة من المتاجر في مدينة العين عن توفير تذاكر مجانية لحضور المباراة بالتنسيق مع مكتب شؤون جماهير النادي الذي سيتولى توزيعها في مداخل البوابات.

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