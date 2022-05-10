المصدر: الإمارات اليوم

صفقات

نجح أحد فرق المقدمة في دوري المحترفين في التعاقد مع أربعة لاعبين مواطنين، دفعة واحدة، من بينهم اسم كبير في الكرة الإماراتية، إلا أن إدارة النادي فضلت عدم الإعلان عن الصفقات الجديدة انتظاراً لانتهاء الموسم، لعدم التأثير على الفريق الذي تنتظره مواجهات صعبة في المواسم المقبلة.

عرض

تعطلت صفقة انتقال لاعب عربي محترف في دوري أدنوك إلى أحد الأندية رغم اتفاق اللاعب ووكيله على الانتقال إليه في الموسم المقبل، بعد أن دخل نادٍ آخر على خط المفاوضات، وقدم عرضاً يفوق الذي قُدّم للاعب ولناديه الأصلي الذي مازال يملك بطاقته الدولية.

مدرب

استغرب مدرب أحد أندية الدرجة الأولى تأخر إدارة النادي بمفاتحته لتجديد التعاقد معه رغم المستويات الفنية الجيدة التي قدمها الفريق تحت إشرافه الموسم الماضي، متمنياً أن يحسم أمره، أو تبليغه للبحث عن نادٍ جديد.

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