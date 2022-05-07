اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص يفوزان بجائزة دولية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز اتحاد الامارات للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص الاماراتي بجائزة BWF الدولية في دورتها الأولى التي يمنحها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ضمن فئة البرنامج الأكثر دمجًا عالميًا لعامي 2020/2021، متفوقاً على الملفات التي قدمتها كل من سويسرا، النرويج، بيرو وأوغنداً، وتأتي الجائزة تقديرًا لجهودهما المشتركة لدمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، فقد أدت الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد الامارات للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص الاماراتي لتحول الريشة الطائرة لواحدة من أنجح تجارب الدمج الرياضي لأصحاب الهمم في الإمارات والعالم.

وكان اتحاد الامارات للريشة الطائرة قد أطلق بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الاماراتي استراتيجية عمل مشترك في عام 2020. ركزت الاستراتيجية على أربع مجالات رئيسية هي التنمية، والفعاليات، والشراكات، والاتصال، وتم الاتفاق أن يتم تنفيذها بدعم من الشركاء الإقليميين والوطنيين، وذلك في إطار الاستراتيجية العالمية المشتركة لتطوير الريشة الطائرة بين الاولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وشهد العام الماضي تنظيم الأولمبياد الخاص الإماراتي لثلاثة ملتقيات للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة واتحاد الامارات للريشة الطائرة في كل من أبوظبي ورأس الخيمة ودبي، لترسيخ مفهوم الرياضة الموحدة، وتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة رياضة الريشة الطائرة.

وقال غازي المدني عضو اتحاد الامارات للريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة: "سعدنا للغاية بفوزنا بجائزة BWF، مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، فئة البرنامج الأكثر دمجًا، فهذه الجائزة تؤكد على كيف تدعم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الرياضات المختلفة وتنميها، ويظهر هذا الدعم واضحًا في التسهيلات الرسمية لإقامة فعالياتها، كما يسعدني أن تأتي الجائزة لتكلل جهودًا مكثفة بذلتها لجان التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للريشة الطائرة والاولمبياد الخاص الإماراتي للتعريف بالريشة الطائرة والاستعانة بها كوسيلة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع".

ومن جانبه؛ قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي في تصريح صحافي: " تشرفنا وسعدنا للفوز بهذه الجائزة، فأن نكون الأكثر دمجًا على مستوى العالم شرف كبير وثمرة للجهود الرسمية الداعمة لأصحاب الهمم. كما نعتبر الجائزة نتيجة طيبة لعلاقتنا الاستراتيجية مع اتحاد الامارات للريشة الطائرة، وتتويج لمساعينا في الأولمبياد الخاص الإماراتي لتنظيم الفعاليات الرياضية التي تضمن للاعبينا أفضل طرق لدمجهم في المجتمع، وستكون الجائزة بمثابة الدافع لنا لبذل المزيد من الجهد مع اتحاد الامارات للريشة وبقية الاتحادات الرياضية في الدولة لينال أصحاب الهمم الفرص التي يستحقونها في مختلف مجالات الرياضة ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news