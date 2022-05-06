خسر من الشارقة 1/2.. الوحدة يعبّد طريق العين إلى لقب الدوري

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ابتعد الوحدة خطوة كبيرة نحو صراع المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بخسارته من الشارقة 1 /2 في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان اليوم، وسلم "مفاتيح" اللقب إلى العين، الذي إذا فاز على الظفرة، سيكون قد وسع فارق النقاط بينه وبين العنابي إلى 10 نقاط.

ولم يستفد أصحاب الأرض من أفضلية التقدم على ضيفه بهدف البرتغالي أدريان سيلفا، "23" ليعود الشارقة من بعيد ويسجل هدفين عن طريق نجمه الكونغولي بن مالانغو" 38 و45+1"

ودخل الوحدة الشوط الأول بوضعية ضعيفة، وتراجع دون مبرر للدفاع، مما منح الشارقة الأفضلية على مستوى الاستحواذ وتهديد مرمى الحارس، محمد الشامسي، الذي منع هدفا مُحققا على فريقه من انفراد بيرنارد.

ورغم الحالة التي كان عليها العنابي في هذا الشوط، إلا أنه نجح في الهجمة الوحيدة على مرمى الشارقة من التسجيل، بعد فاصل من المحاولات التي قام بها عمر خريبين لتصل الكرة في الأخير إلي أدريان سيلفا، الذي سدد بشكل مُحكم من على حافة الصندوق داخل الشباك.

وأظهر الشارقة ردة فعل قوية وضغط بكل خطوطه بغية التعادل، لينجح بن مالانغو، في استغلال كرة وصلته من بيرنارد، وهو على بوابة المرمى، لم يجد صعوبة في التسجيل منها. وعاد بن مالانغو من كرة ثابتة لتسجيل هدف التقدم لفريقه مستغلا هفوة دفاعية أخرى من دفاع العنابي، وحول الكرة برأسه على يسار الحارس.

وفي الوقت الذي توقع الكثيرون تحسن أداء الوحدة في الحصة الثانية من المباراة إلا أن الشارقة استمر على أفضليته وضاعت عليه فرصة تسجيل هدف ثالث، من عرضية لعبها بيرنارد، وانقض عليها لوان بيريرا لكنه الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وتحسن أداء الوحدة الهجومية مع الدقيقة 53، لكنه لم يتمكن من اختراق الدفاع المُنظم الذي كان عليه فريق الشارقة، والذي هدد أصحاب الأرض في أكثر من هجمة مرتدة، كان أبرزها انفراد البديل، عثمان كامارا، لكنها جمعيا مرت بسلام على الحارس.

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