مصادفة تقود 4 أشقاء من عائلة البلوشي إلى «نجومية المبارزة»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

قادت مصادفة أربعة أشقاء من عائلة البلوشي إلى نجومية رياضة المبارزة، بعد نصيحة من مدرس رياضة غيرت وجهتهم من رياضات أخرى إلى المبارزة التي تألقوا فيها. وكان الأشقاء المها وصالح والتوأم الهيام وفارس يمارسون رياضات التايكواندو والفروسية، لكنهم تحولوا إلى المبارزة، في محطة قادتهم إلى النجومية محلياً ودولياً، وتحقيق إنجازات مهمة، آخرها في بطولة العالم للشباب والناشئين التي استضافتها دبي أبريل الماضي.

وقالت والدة الأشقاء الأربعة، منال طباع لـ«الإمارات اليوم»: «نصيحة من مدرس الرياضة في مدرسة المجد، محمد عبدالرزاق، قادت أبنائي للتحول من رياضات مختلفة، مثل التايكواندو والفروسية، لدخول عالم المبارزة في 2019، في محطة قادتهم عبر أنديتهم الشارقة الرياضي الذي يتدرب به صالح وفارس، والفجيرة مع المها والهيام إلى حصد بطولات محلية، والدخول ضمن قائمة المنتخبات الوطنية، قبل أن يحققوا الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والعالمية».

وأوضحت: «دشن فارس بعمر 11 ربيعاً مشواره في المبارزة ليلحق به أشقاؤه في غضون شهرين، ودفعهم شغف الرياضة والاقتداء بي كوني فارسة ولاعبة كرة سلة سابقاً، في الانتظام بأنديتهم، قبل أن يتم اكتشاف موهبتهم من قبل مدرب المنتخب أسامة عادل الذي يعود إليه الفضل في تطوير أداء أبنائي وحصولهم على المكانة التي بلغوها».

وأضافت: «سلط مونديال الشباب والناشئين في دبي الضوء على مسيرة صالح (16 عاماً)، والتوأم فارس والهيام (14 عاماً)، في بطولة شارك بها 1600 لاعب ولاعبة من 125 دولة، ونجح خلالها صالح والهيام في الوصول إلى الدور 64، وحصلت الهيام على المركز 55 عالمياً في فئة تحت 17 عاماً بنات فلوريه، وصالح على المركز 58 عالمياً في فئة تحت 17 عاماً إيبيه للذكور».

وتابعت: «تغيبت المها (17 عاماً) عن المنافسة في سلاح (إيبيه) في مونديال دبي، لدخولها في مرحلة التعافي من الإصابة التي ألمّت بها بعد تتويجها ببرونزية آسيا وحصولها على رقم تأهيلي للمشاركة في الدورات الأولمبية، كما أن الهيام أيضاً نجحت قبل مشاركتها في مونديال دبي، في إهداء الدولة برونزية البطولة الآسيوية في طشقند».

بدوره، قال صالح البلوشي: «طموحاتي وأشقائي كبيرة، لبلوغ الدورات الأولمبية، وأن نكون أول عائلة إماراتية تبلغ (العرس الأولمبي) في لعبة المبارزة، وأشكر اتحاد اللعبة، خصوصاً الأمين العام هدى المطروشي، ومدرب المنتخب أسامة عادل، على دعمهم ورعايتهم للمواهب الإماراتية، وهذه الرياضة شأنها شأن الألعاب الفردية والجماعية بحاجة لمزيد من الدعم من الجهات الرياضية كافة، بهدف الحفاظ على المكتسبات، ولمواصلة تطوير أدائنا كلاعبين لنعانق العالمية، ورفع علم الدولة في كبرى البطولات الدولية».

• المها وصالح والتوأم الهيام وفارس بدأوا مشوار المبارزة في 2019، وحققوا إنجازات مهمة في مونديال دبي أبريل الماضي.

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