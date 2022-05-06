«الاحتفالية الدائرية».. تاريخ عيناوي يبشّر بالمزيد من البطولات

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أمسك لاعبو فريق العين بأيدي بعضهم بعضاً للمرة الثانية هذا الموسم، وشكّلوا دائرة كبيرة ومتحركة بعكس اتجاه عقارب الساعة أمام مدرجات جماهيرهم على استاد محمد بن زايد، مساء أول من أمس، لكن هذه المرة وضعوا كأس رابطة المحترفين في منتصف الدائرة احتفالاً بفوزهم باللقب على حساب شباب الأهلي في المباراة النهائية التي انتهت لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وهذه المرة الثانية خلال الموسم الجاري التي تظهر فيها الاحتفالية العيناوية، إذ كان لاعبو الفريق نفذوها احتفاءً بحسم لقب «بطل الشتاء» عقب الانتصار الثمين على ضيفهم النصر 3-1 في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الفوز الذي ضمن لـ«الزعيم» وقتها حسم جولة الذهاب قبل جولتين من نهاية الدور الأول، وقد تتكرر الاحتفالية مجدداً، إذ اقترب العين من تحقيق درع الدوري، كونه يتصدر الترتيب بـ52 نقطة، وبفارق سبع عن الوحدة وقبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

وكان «الزعيم» توج بلقب كأس الرابطة للمرة الثانية في تاريخه بعد انتظار دام 13 عاماً منذ أول لقب كان توّج به في 2008-2009، واستحق اللقب عطفاً على الأداء الذي قدمه خلال المباراة، رغم كم الفرص التي أهدرها لاعبو الفريق، تحديداً خلال الشوط الثاني.

وتعود «الاحتفالية الدائرية» إلى الفترة التي عاد فيها وهج «الزعيم» إليه بعد انقطاع، وتحديداً بين موسمي 2003-2004 و2011-2012، إذ إنه خلال تلك الحقبة كان اللاعبون يشكلون الدائرة مع الاقتراب من تحقيق مسابقات الكأس التي فازوا بها، وفي مقدمتها كأس رئيس الدولة في 2005-2006 و2008-2009، وكأس الاتحاد 2005-2006، وكأس السوبر 2009-2010، إلى جانب كأس اتصالات 2008-2009.

وفسّر مدير فريق العين، أحمد الشامسي، السبب وراء هذا الاحتفال مع كل لقب يحققه فريقهم أو الفوز في المباريات المهمة، قائلاً: «تشابك أيادي من هم بداخل الدائرة يوضح قوة الترابط بين الجميع داخل مكونات الفريق، والتي تسهم بشكل واضح في تحقيق الإنجازات».

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «الدائرة كذلك تعكس أن الجميع أسرة واحدة من مدرب ولاعبين والجهاز الإداري ومجلس الإدارة والمعالجين وعاملي المهمات والسائق، وأن جميع إسهاماتهم تصل بالفريق لتحقيق غاياته المتمثلة في الإنجازات، والتي أحدها كان التتويج بلقب كأس الرابطة».

وكان قائد فريق العين، الحارس خالد عيسى، حرص على تذكير اللاعبين بأهمية الاحتفالية، وطالبهم بإيقاف التقاط الصور مع الكأس والتوجه لجماهيرهم وأشرف على رسم الدائرة، وذلك رداً لجميل الجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في المباراة وخلال الموسم الجاري، بعد أن كانت غابت عن مباريات فريقها في الجولات الثلاث الماضية تنفيذاً لعقوبة صادرة من لجنة الانضباط بسبب أحداث الشغب التي صاحبت «الكلاسيكو» أمام الوحدة في الدوري.

وقال مدير فريق العين إن اللقب تحقق بسبب رغبة اللاعبين وعمل المدرب وتخطيط الإدارة، مؤكداً أن «شباب الأهلي فريق كبير بكل تأكيد ويستحق الاحترام، ولقد كانوا نداً قوياً لنا داخل الملعب، ومن الجيد أن التوفيق كان حليفنا».

من جانبه، ثمّن رئيس شركة نادي العين لكرة القدم الدكتور مطر الدرمكي، في تصريحات صحافية، جهود أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم واللجنة الفنية للاحتراف والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكل منتسب للنادي، وأشاد بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به جماهير العين، وقال إنها «أسهمت فعلياً في تحقيق أهداف النادي من خلال الدعم المتواصل والتشجيع المثالي من على المدرج العيناوي ومنصات التواصل الاجتماعي، والواقع يؤكد أن جمهور العين دائماً ما يصنع الفارق». وأكمل: «يدرك الجميع أن المساحة الزمنية الفاصلة بين مباريات العين خلال الاستحقاقات القادمة قصيرة جداً، لذلك الفريق مطالب بالاستشفاء والتركيز والالتزام ببرنامج الإعداد للمباراة المهمة، بعد أن أنجز مهمته بنجاح في مسابقة الكأس».

• تعود «الاحتفالية الدائرية» إلى الفترة التي عاد فيها وهج «الزعيم» إليه بعد انقطاع، وتحديداً بين موسمي 2003-2004 و2011-2012.



• العين على موعد مع فرحة أخرى في حال حقق لقب الدوري، حيث يحتاج إلى الفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس متبقية لنهاية الموسم.

مدرب العين: الاحتفال انتهى وعلينا التركيز بشدة أمام الظفرة

قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، إن احتفال فريقه بالكأس انتهى بمراسم التتويج مباشرة، وإن على جميع لاعبي الفريق الاستعداد لمواجهة الظفرة غداً ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. وإن تلك المباراة تتطلب منهم تركيزاً مضاعفاً لتحقيق الفوز والاقتراب من تحقيق لقب الدوري.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «توقعت أن مهمتنا لن تكون سهلة، وبالفعل ظهر شباب الأهلي بشكل جيد وقدم مردوداً مميزاً، وكان شوط اللعب الأول مختلفاً عن الثاني، غير أننا استعدنا توازننا في الجزء الثاني من المباراة، وتمكنّا من تحقيق هدفنا».

وحول سبب استعادة الفريق للتوازن في الشوط الثاني، قال: «حرصنا على تحليل الأداء وحددنا الأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول، وأخبرت اللاعبين بين الشوطين بأننا مطالبون بمضاعفة الجهود والتركيز بصورة أكبر والتخلص من التوتر والضغوط لكسب التحدي، وبالفعل نجحنا في الفوز». وعن إضاعة الفرص السهلة، قال إنه «رغم أنه كان يجب عدم إضاعتها، لكننا سجلنا هدفين أمام فريق جيد ومنظم».

مهدي علي: خسارة 3 نهائيات بركلات الترجيح أمر صعب

سيطرت حالة من الحزن على مدرب فريق شباب الأهلي، مهدي علي، عقب هزيمته في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين، واعتبر أن «الخسارة بركلات الترجيح في ثلاث مباريات نهائية أشرف عليها يُعد أمراً صعباً»، لكنه أشار إلى أنه واقع كرة القدم، وأن عليهم تقبلها.

وقال في المؤتمر الصحافي إن لاعبي فريقه تعاملوا بشكل جيد في إبعاد الخطورة عن مرمى الفريق، لكن بعضهم فقد الكرة في منتصف الملعب بصورة سهلة، وأن ذلك تسبب في هجمات مرتدة استطاع من خلالها فريق العين من تسجيل هدفين في المباراة.

كايو.. ينهي الانتظار الطويل ويحقق أول ألقابه

أنهى لاعب فريق العين، الدولي كايو، ثماني سنوات عجاف من عمره قضاها في الدولة دون تحقيق أي بطولة، رغم أنه كان قريباً من قبل من التتويج مع ناديه السابق الوصل وفريقه الحالي العين من قبل، لكن الحظ ظل يعاند اللاعب في الأمتار الأخيرة، قبل أن يصالح كايو جماهير فريقه بعد حالة الجفوة بينه وبين إسعاد الجماهير، إذ سجل في نهائي الكأس وأسهم بشكل مباشر في تتويج «الزعيم» باللقب.

وقال كايو في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة وهو يحمل كأس البطولة، إنه يشعر بحالة كبيرة من الفرح نتيجة الفوز باللقب، مشيراً إلى معاناته في عدم التتويج بأي بطولة منذ وصوله إلى الدولة للمرة الأولى حين انتقل إلى صفوف فريقه السابق الوصل قبل الانتقال لاحقاً إلى فريق العين.

وسيكون اللاعب الدولي على موعد مع لقب ثانٍ خلال الشهر الجاري، إذ يتصدر العين ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق سبع عن أقرب ملاحقيه فريق الوحدة قبل خمس جولات على نهاية الموسم، ويكفي الفريق الفوز في ثلاث مباريات لتحقيق لقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخ النادي.

وقال كايو إن الحالة المعنوية لديه وزملائه عقب التتويج بلقب كأس الرابطة يجب أن يستفيدوا منها في مواصلة تحقيق الانتصارات، واختتم: «تنتظرنا مواجهات مهمة في ما تبقى من مباريات في الدوري، ويجب أن نكون في أتم الجاهزية لها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news