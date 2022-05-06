الشارقة يريد رد «دين كبير» إلى الوحدة

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

يعول مدرب الشارقة، الروماني، أولاريو كوزمين، على تاريخه الجيد في دوري أدنوك للمحترفين، لرد «دين كبير» إلى الوحدة، الذي يحل عليه ضيفاً الساعة 20:45 مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من المسابقة. وحرم الوحدة الشارقة، من العبور إلى ربع النهائي من دوري أبطال آسيا فأقصاه من البطولة بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 على ملعب الشارقة في سبتمبر من العام الماضي. وبعدها في ذهاب الدوري فاز على ملعب الشارقة بثلاثية نظيفة.

ويتفوق الوحدة تاريخياً في المواجهات التي التقى فيها الشارقة في «المحترفين»، إذ يملك العنابي في رصيده 13 انتصاراً مقابل خمسة لـ«الملك»، وحضر التعادل في خمس مناسبات فقط. ولن يمحو جمهور أصحاب السعادة من ذكرياتهم الموسم التاريخي 2016-2017، والذي شهد فوزين تاريخيين للوحدة على الشارقة، الأول على ملعب الأخير بنتيجة 7/1، ثم كرر الفوز مجدداً في الإياب بنتيجة 5/1. ورغم أن التاريخ والمواجهات المباشرة تبتسم للوحدة، إلا أن لقاء الليلة سيأتي مختلفاً، إذ يرغب الفريقان بشدة في حصد العلامة الكاملة، فالوحدة مازال يتمسك ببصيص الأمل للمنافسة على درع الدوري رغم فارق النقاط السبع مع العين المتصدر. ويدرك مدرب العنابي، غريغوري، أن الخسارة لا تعني ضياع حلم المنافسة فقط، بل قد ترمى بفريقه خارج مركز الوصافة، إذ يفصله عن الجزيرة والشارقة، أقرب ملاحقيه ثلاث نقاط فقط، ما يُضيف المزيد من الأهمية للمباراة.

كما يدرك الوحدة أهمية الفوز كجانب معنوي قبل أن يُلاقي الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، والذي سيجمعهما في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ورغم الضغوطات التي وقعت على الشارقة منذ قدوم المدرب الروماني كوزمين، إلا أنه استطاع بخبراته أن يتأهل لنهائي الكأس، ويقدم أداء قوياً رغم الخروج الآسيوي. ويوجد حالياً في المركز الرابع للدوري، برصيد 42 نقطة وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الخامس، شباب الأهلي. وكان الوحدة قد فاز في الجولة الماضية بصعوبة على الظفرة 3-2، بينما حقق الشارقة فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة على العروبة رغم «الإجهاد الآسيوي».

• يتفوق الوحدة تاريخياً في مواجهاته أمام الشارقة، إذ فاز في 13 مباراة، مقابل 5 انتصارات لـ«الملك»، و5 تعادلات.

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