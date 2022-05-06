4 مغريات تجذب الجزيرة لتحقيق الفوز على عجمان

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يلتقي الجزيرة مع عجمان في مباراة تقدم العديد من الحوافز للفريقين رغم ابتعاد الجزيرة عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين وضمان «البرتقالي» البقاء، ولكن يسعى الفريقان لحصد العديد من المكاسب في اللقاء الذي يقام في الجولة الـ22 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي الساعة 18:00 مساء اليوم.

وتجذب أربعة مغريات فريق الجزيرة لتحقيق الفوز، أبرزها «رد الدين» إلى عجمان الذي فاز في لقاء الدور الأول بهدفين مقابل هدف، أما ثانيها فهي رغبته في العودة إلى الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام بني ياس بهدف لكل فريق، إلى جانب أن حامل اللقب يسعى للتمسك بحظوظه في المنافسة على المركز الثاني إذ يمتلك في رصيده 42 نقطة بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الوحدة الثاني، وأخيراً يأمل في المنافسة على مركز مؤهل إلى أبطال آسيا، بعدما انتهى موسم الفريق عملياً بخروجه من مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة، وفوزه بلقب كأس السوبر على حساب شباب الأهلي.

وتعد الجولات الأربع المقبلة في الدوري فرصة لشركة الجزيرة لكرة القدم لإعادة ترتيب أوراق الفريق خصوصاً عقب المردود الضعيف في أبطال آسيا وتحقيق فوز واحد وخسارة أربع مباريات والتعادل في مباراة ليودع البطولة مبكراً، إذ تعمل شركة الكرة الجزراوية على حسم العديد من الملفات أبرزها تحديد مصير المدرب الهولندي مارسيل كايزر ومستقبل اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

في المقابل يخوض عجمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد انتصاراته بفوزه على خورفكان في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، إذ يدخل اللقاء دون أي ضغوط خصوصاً أنه يمتلك 28 نقطة بالمركز الثامن، ويسعى إلى تأكيد تفوقه على الجزيرة وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز عليه للمرة الأولى ذهاباً وإياباً في الدوري، إلى جانب التقدم في جدول الترتيب حيث يفصله عن شباب الأهلي في المركز الخامس نقطتان فقط.

المغريات الـ 4 للجزيرة

■ رد دين الخسارة ذهاباً من عجمان.

■ العودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية.

■ المنافسة على وصافة الدوري.

■ السعي لاقتناص بطاقة مؤهلة إلى أبطال آسيا الموسم المقبل.

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