العين ينهي عقدة الـ «13 سنة» ويتوج بطلاً لكأس الرابطة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

توج أمس فريق العين بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد انتظار دام 13 عاماً منذ أول لقب كان قد توج به في موسم 2008/2009، وجاء الفوز على حساب منافسه شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد. وتوّج فريق العين بكأس البطولة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما قام بتكريم الرعاة، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، ومطر الدرمكي رئيس شركة نادي العين لكرة القدم وإبراهيم عبدالملك نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

واستحق «الزعيم» التتويج بعد الأداء الذي قدمه خلال المباراة على الرغم من كمية الفرص التي أهدرها لاعبو الفريق خلال الشوط الثاني بالتحديد، في المقابل لعب «الفرسان» بواقعية خصوصاً في ظل الإرهاق البدني الذي يعانيه لاعبو الفريق بسبب المشاركة الآسيوية، لكن مع ذلك نجح الفريق في الوصول لركلات الترجيح لكنها عاندته، ولعب خلالها حارس العين خالد عيسى دور البطل.

وجاءت البداية مثيرة من الفريقين وعلى عكس مجريات اللقاء خطف شباب الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 28 بواسطة الأرجنتيني كارتابيا بعد هجمة مرتدة متقنة، وصلت معها الكرة إلى حارب عبدالله الذي مرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها كارتابيا بقدمه بسهولة في مرمى الحارس خالد عيسى وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وانطلق الشوط الثاني بأداء متوسط من الفريقين لكن سرعان ما ارتفع المستوى تدريجياً من الفريقين، واستفاد العين من تراجع لاعبي شباب الأهلي لمناطقهم الدفاعية ومارس ضغطاً هجومياً متواصلاً نتج عنه تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 حينما أرسل المدافع بندر الأحبابي كرة داخل منطقة الجزاء حولها لابا كودجو في الشباك برأسية متقنة.

وغير شباب الأهلي من طريقته التي أصبحت معتمدة بالكامل على إيصال الكرة لعمر عبدالرحمن «عموري» للاستفادة من قدراته في دقة تمريراته الأمامية في مركز صناعة اللعب لكن خط الدفاع العيناوي المتأخر منع مهاجمي «الفرسان» من الوصول للحارس خالد عيسى.

ومع مرور الوقت فرض «الزعيم» هيمنة سلبية على مجريات المباراة إذ تفنن لاعبوه في إهدار عدد من الفرص السهلة، قبل أن يضع كايو كانيدو حداً للفرص المهدرة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بكرة رأسية مستغلاً عرضية زميله أيريك.

وأعاد كارتابيا فريقه لأجواء المباراة بتسجيله التعادل في الدقيقة 81 من ركلة ثابتة، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها العين بنتيجة 5-4.

• اللقب هو الثاني للعين في تاريخ المسابقة بعد تتويجه بكأس 2008 - 2009.

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