المصدر: الإمارات اليوم

إقالة

قررت إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية إقالة مدرب في لعبة جماعية، بعد تحميله إخفاق الفريق بعدم قدرته على تقديم المستويات ذاتها التي ظهر بها في المواسم الماضية، إضافة إلى اختياراته الخاطئة على صعيد التعاقدات مع محترفين أجانب.

تقييم

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين إن المدرب أبلغ لاعبي الفريق، لاسيما الأجانب، أنه سيسلم تقييمه الفني الخاص بلاعبي الفريق، كل على حدة، إلى إدارة النادي، عقب انتهاء مباريات الفريق المتبقية في الدوري.

ليبرون

حقق لاعب الوحدة، خميس إسماعيل، حلمه بالحصول على صورة تذكارية مع أسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، الذي يزور دبي حالياً، بعدما نشر زميله في «العنابي» إسماعيل مطر على «سناب شات» أمنية خميس إسماعيل بمقابلة نجمه المفضل.

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