حسن سهيل: يجب التركيز على الجانب التكتيكي أكثر من «البدني» قبل لقاء أستراليا

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الفريق الأول، الدكتور حسن سهيل، أن فترة إعداد المنتخب لمباراته المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي تعد في تقديره أطول فترة إعداد يحصل عليها المنتخب خلال الفترة الأخيرة، كونها تمتد من 24 الحالي حتى موعد مباراة أستراليا في السابع من يونيو المقبل، واصفاً فترة الإعداد بأنها كافية لتجهيز المنتخب، مؤكداً على أهمية أن يركز خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على الخطط التكتيكية، أكثر من تركيزه على الجانب البدني، مشيراً إلى أنه متفائل بإمكانية أن يجتاز المنتخب مباراة أستراليا وصولاً إلى المباراة الفاصلة أمام منتخب بيرو، المؤهلة إلى كأس العالم، معتبراً أن مباراة الملحق فرصة للمنتخب يجب استغلالها بالشكل المطلوب.

وقال حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «أروابارينا يعرف جيداً اللاعبين، ويجب على المنتخب أن يركز أولاً على مباراة أستراليا ويجتازها، ومن ثم التفكير في المباراة الأخرى».

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب برنامج إعداده للقاء أستراليا من خلال معسكر داخلي في دبي، اعتباراً من 24 الحالي، يخوض خلاله مباراة ودية في 30 من الشهر ذاته، وينتظر أن يكون مع أحد المنتخبات الإفريقية، وسيغادر إلى الدوحة في الأول من يونيو المقبل، لإقامة معسكر إعداد قصير هناك، يستمر حتى موعد مباراة أستراليا.

وبشأن الأوراق الرابحة التي يمكن أن يعول عليها المنتخب في مباراة أستراليا المقبلة، أكد حسن سهيل أن المنتخب يضم عناصر جيدة، متمنياً أن يستمر المنتخب بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، وحقق خلالها الفوز بهدف نظيف، كونه ليس هناك مجال لإحداث تغيير كبير فيها، معتبراً أن المدرب أروابارينا هو الأدرى بعناصره بحكم خبرته كمدرب، مؤكداً أن المنتخب يملك عناصر مزيج من الخبرة والشباب يمثلون مصدر قوة، واصفاً العناصر الشابة التي تمت إضافتها أخيراً للمنتخب بأنها تمثل إضافة كبيرة بجانب العناصر صاحبة الخبرة، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزين وفي «الفورمة»، خصوصاً أن هذه المشاركة تأتي مع نهاية الموسم الكروي، بجانب مشاركة لاعبي شباب الأهلي والجزيرة والشارقة مع فرقهم في دوري أبطال آسيا للأندية.

وتابع حسن سهيل الذي سبق له أن تولى منصب مشرف عام المنتخب الوطني: «مشاركة لاعبي شباب الأهلي والجزيرة والشارقة في دوري أبطال آسيا سترفع من مستواهم، وتؤهلهم بشكل جيد لمباراة المحلق أمام أستراليا».

وأضاف: أتمنى ألا تكون هناك إصابات في صفوف لاعبي المنتخب، خصوصاً أنهم سيكونون خارجين من فترة انتهاء الدوري ونهاية الموسم، وسيكون هناك أيضاً نوع من الإجهاد في صفوفهم.

ورداً على سؤال بشأن التجاوب الكبير من قبل رابطة المحترفين، وكذلك الأندية، في منح المنتخب فترة إعداد كافية للمحلق الآسيوي، قال حسن سهيل: «رغم صدور جدول مضغوط للدوري إلا أن الأندية تقبلت هذه القرارات بصدر رحب، لإعطاء مساحة للمنتخب الوطني للتجهيز لمباراة أستراليا».

وبخصوص النصائح التي يمكن أن يقدمها للاعبي المنتخب بحكم أنه لاعب دولي سابق ومشرف عام سابق للمنتخب، أكد حسن سهيل أن وصول المنتخب لمباراة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم يدل على أحد أفضل الفرق القوية الموجودة في التصفيات، ودليل على أنه أحد الفرق المرشحة، مطالباً اللاعبين بأن يثقوا بقدراتهم وبإمكاناتهم، وأن يدركوا أن منتخب الإمارات منتخب قوي.

وشدّد حسن سهيل على أهمية توفير الإعداد وكل الإمكانات التي تمكن المنتخب من الإعداد الجيد للمهمة المرتقبة، معتبراً أن أهم شيء هو أن يثق لاعبو المنتخب بأنفسهم، مؤكداً أن المنتخب الوطني يمكن أن يكرر سيناريو فوزه السابق على أستراليا في كأس آسيا 2019.

• 24 مايو الجاري، موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني في دبي.

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