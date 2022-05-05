«كأس نومورا» للغولف تعاود الانطلاق بعد غياب 5 سنوات

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تعود أعرق بطولات الغولف في آسيا والمحيط الهادئ «كأس نومورا» للرجال والسيدات، إلى روزنامة الأحداث في 2022، بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك باستضافة نادي «ساوثوودز غولف أند كانتري» في مدينة مانيلا الفلبينية خلال الفترة من 26 يونيو وحتى الأول من يوليو المقبلين، للنسخة الـ29 من البطولة التي تعود انطلاقتها الأولى إلى عام 1962.

وكان من المقرر إقامة النسخة 29 في 2019 في نادي «كليرووتر باي للغولف والنادي الريفي»، في هونغ كونغ، قبل أن تتم إعادة جدولتها حتى يونيو 2020 جراء اضطرابات وأعمال شغب في المنطقة الإدارية الخاصة بالصين، إلا أن تداعيات جائحة «كورونا» دفعت بالبطولة إلى التأجيل مجدداً ولتغيب عن روزنامة الأحداث في 2020 و2021، ما دفع الاتحاد القاري للبحث عن مكان جديد لاستضافتها، لتحط أخيراً الرحال في مانيلا في استضافة رابعة تاريخياً للفلبين لـ«كأس نومورا». وعلق رئيس لجنة بطولات الاتحاد الاسيوي والمحيط الهادئ، جون هوبكنز، بقوله في تصريحات صحافية: «متحمسون لعودة انطلاقة كأس نومورا بعد غياب عن روزنامة البطولات لخمس سنوات مضت».

وأوضح: «لطالما حرصنا على إقامة هذه البطولة التي تعد الأعرق في آسيا والمحيط الهادئ في موعدها المحدد، إلا أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين كان العامل الأبرز في اتخاذنا لقرارات تأجيل النسخة 29 من هذه البطولة لمرات عديدة، وأشكر المسؤولين في نادي «ساوثوودز» ورابطة الغولف الوطنية في الفلبين على تمكيننا من تنظيم البطولة في 2022».

يذكر أن «كأس نومورا» سبق لها أن أقيمت في ضيافة الإمارات عام 2015، حين استضاف نادي «ياس لنيكس» للغولف النسخة الـ27 من البطولة، للمرة الأولى في المنطقة العربية. وتعد «كأس نومورا»، ثانية البطولات الكبيرة على مستوى العالم، المخصصة للاعبين الهواة بعد بطولة «إيزنهاور» الأوروبية العريقة، وتعود انطلاقتها إلى 1962، حين قررت اليابان والفلبين تنظيم النسخة الأولى منها.

• البطولة أقيمت في 2015 في ضيافة الإمارات للمرة الأولى بالمنطقة العربية.

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