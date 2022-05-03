سر الرقم 14 مع العين.. حكاية تبدأ بكأس المحترفين وتنتهي في دوري أدنوك

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يقترب العين من حصاد موسمه المميز الذي شهد تألقه الواضح على مستوى بطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إذ يلتقي الزعيم مع نظيره شباب الأهلي، الأربعاء، في المباراة النهائية لكأس المحترفين، وهي المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين في البطولة، إذ سبق أن فاز العين باللقب مرة واحدة وكانت في النسخة الأولى بموسم 2008-2009، عندما تغلب على الوحدة بهدف دون رد.

وكانت بداية العين مع بطولة كأس المحترفين قوية، إذ بلغ النهائي وفاز باللقب في النسخة الأولى، وخرج من البطولة من نصف النهائي في النسخة الثانية، وخسر النهائي في النسخة الثالثة من الشباب 3/2.

ولم تعد بطولة كأس المحترفين في أوليات العين، فخرج من مرحلة المجموعات في ست نسخ متتالية، ثم ودع البطولة في مرحلتي دور الثمانية في نسختي 2018 و2019، وخرج من البطولة من الدور نصف النهائي، في موسم 2020، فيما ودع منافسات البطولة من الدور الأول في نسخة الموسم الماضي.

وأصبح الرقم 14 هو سر الفرحة المنتظرة للعيناوية هذا الموسم، فنسخة كأس المحترفين تحمل النسخة رقم 14، منذ انطلاقتها في موسم 2008-2009، وهو نفس الرقم الذي ينتظره العين للفوز ببطولة الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما أصبح هو المرشح الأول للفوز بالبطولة والتي يفصله خلاله سبعة نقاط عن أقرب منافسه، إذ يحتاج للفوز في ثلاثة مباريات من أصل خمسة متبقية له في المسابقة ليُعلن نفسه رسميا بطل للمسابقة، دون النظر لنتائج منافسه المباشر الوحدة، فهل يكتمل "قمر العين" مع الرقم 14.

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