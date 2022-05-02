كوزمين: الفوز الكبير للشارقة على العروبة حسّن من صورة الفريق عقب المشاركة «الآسيوية»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

حقّق الشارقة فوزاً كبيراً على فريق العروبة بخمسة أهداف نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما أول من أمس، على استاد الشارقة، ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين. وقفز الشارقة برصيده إلى 42 نقطة، محافظاً على مركزه الرابع، بينما اقترب العروبة كثيراً من الهبوط، بـ10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وقال مدرب الشارقة الروماني كوزمين خلال المؤتمر الصحافي إن فريقه ظهر بأداء مميز، وحقق المطلوب منه في المباراة، مشيراً إلى أن «الشارقة قدم مباراة كبيرة وناجحة، واستطاع أن يحسّن من صورته عقب مشاركته الآسيوية الأخيرة، إذ إن الفوز بخماسية على العروبة ليس بالأمر السهل». وشدد على أن فريقه أهدر أهدافاً عدة في المباراة.

وبخصوص مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية التي ودع منافساتها مبكراً، أكد كوزمين أنه يتحمل مسؤولية نتائج الفريق، لافتاً الى أن المشاركة في البطولة القارية صاحبتها ظروف عديدة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة. بدوره، أكد حارس الشارقة درويش محمد، في تصريح صحافي، أن الشارقة استغل الفرص التي سنحت له خلال المباراة، واصفاً هذه المشاركة بالجيدة بالنسبة له، كونه نجح في المحافظة على شباكه نظيفة.

العبيدي: العروبة سيقاتل حتى آخر لحظة

أكد مدرب العروبة، فتحي العبيدي، أن «الشارقة يملك لاعبين بإمكانهم التسجيل في أي وقت»، مشيراً في تصريحات صحافية بعد المباراة، إلى أنه «لاتزال أمام الفريق خمس مباريات، وأن فريقه سيقاتل حتى آخر لحظة، وعليهم التمسك بالأمل».

وأضاف العبيدي: «بدأنا المباراة بتنظيم محكم، لكن بعد الهدف الأول للشارقة حدث نوع من الارتباك لدى اللاعبين، والمباراة لم تكن سهلة حتى من الناحية الذهنية».

• العروبة ظل في المركز قبل الأخير، وبات أقرب إلى الهبوط.. بينما حافظ الشارقة على مركزه الرابع.

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